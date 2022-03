W piątek rozmowa Joe Bidena z Xi Jinpingiem

Informację przekazała w czwartek rzecznik Białego Domu Jen Psaki. Polityk wskazała w komunikacie, że kontakt Bidena z prezydentem Chin stanowi element nieustannych wysiłków Stanów Zjednoczonych na rzecz utrzymania otwartych linii komunikacyjnych między obydwoma krajami.

Joe Biden i Xi Jinping będą rozmawiać na temat wojny na Ukrainie. Pojawić się ma również kilka innych niewymienionych w oświadczeniu Białego Domu tematów. Po raz ostatni prezydenci rozmawiali ze sobą przez 3,5 godz. W ramach wirtualnego szczytu, który odbył się w listopadzie 2021 roku.

Chiny: Nigdy nie zaatakujemy Ukrainy

We wtorek ambasador ChRL w Kijowie Fan Xianrong oświadczył, że Chiny nigdy nie zaatakują Ukrainy.

– Chiny i Ukraina to partnerzy strategiczni. W tym roku mija 30. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami. Chiny to kraj przyjazny dla narodu ukraińskiego. Jako ambasador mogę odpowiedzialnie powiedzieć, że Chiny zawsze będą dobrą siłą dla Ukrainy, zarówno gospodarczo, jak i politycznie – powiedział Xianrong na spotkaniu we lwowskiej administracji obwodowej.

– Zawsze będziemy szanować wasze państwo, będziemy rozwijać stosunki na zasadach równości i wzajemnych korzyści. Będziemy szanować drogę obraną przez Ukraińców, bo to jest suwerenne prawo każdego narodu – podkreślił ambasador, którego cytuje agencja Ukrinform.

Zapewnił, że "Chiny nigdy nie zaatakują Ukrainy", ale będą ją wspierać, zwłaszcza gospodarczo. – Jesteśmy gotowi pomóc wam się rozwijać. W tej sytuacji, którą macie teraz, będziemy działać odpowiedzialnie. Widzieliśmy, jak wielka jest jedność narodu ukraińskiego, a to oznacza jego siłę – mówił Xianrong.

