Media: Przywódcy Niemiec, Francji i Włoch obawiają się, że Rosja zostanie upokorzona

Dziennikarz "Politico" napisał na łamach gazety o podejściu krajów Europy Zachodniej do wojny na Ukrainie. Matthew Karnitschnig zwraca uwagę, że "coraz częściej podkreślają one konieczność dyplomatycznego rozwiązania wojny".

Zdaniem publicysty, przywódcy Niemiec, Francji i Włoch obawiają się, że upokorzenie Rosji w wojnie z Ukrainą przyniesie "nowe problemy". Tutaj, jak podaje "Politico" rośnie rozdźwięk pomiędzy krajami UE a USA i państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Czołowi przywódcy unijni chcą zawieszenia broni, zaś Ukraina, USA czy Polska "chcą pokoju na innych warunkach".

"Po tygodniach zastanawiania się nad tym, co się stanie, jeśli Rosja zniszczy Ukrainę, przywódcy państw Europy Zachodniej martwią się teraz tym, co może się stać, gdy Ukraina jednak wygra" – czytamy. Karnitschnig podkreśla, że państwa Unii Europejskiej publicznie solidaryzują się z Ukrainą i podejmują wiele działań, aby wesprzeć ten kraj. Mimo to, zdaniem redaktora, obawiają się, że "upokorzenie" Rosji, może stworzyć nowe problemy na arenie międzynarodowej.

Rosja bardziej "nieprzewidywalna"?

Zdaniem europejskich przywódców zwycięstwo Ukrainy mogłoby "rozwścieczyć" Rosję, przez co stałaby się jeszcze bardziej "nieprzewidywalna". A to mogłoby zagrozić interesom państw, które chcą jak najszybciej przywrócić statusu quo w stosunkach energetycznych.

"Dlatego też niektóre stolice zachodnioeuropejskie po cichu opowiadają się za rozwiązaniem konfliktu, który »oszczędzi jej twarz«, nawet jeśli będzie to kosztowało Ukrainę utratę części terytorium" – uważa Karnitschnig. Zwraca uwagę, że Wołodymyr Zełenski mówi zupełnie o czymś innym – naród ukraiński chce, by Rosja wycofała się z okupowanych ziem.

