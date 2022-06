"Chciał wysłać wojsko", "czy to naprawdę interesuje obywateli?". Dyskusja w studio o Kaczyńskim

Lider Prawa i Sprawiedliwości zrezygnował z funkcji wicepremiera, którą pełnił od października 2020 roku. O ocenę jego pracy na tym stanowisku Andrzej Stankiewicz poprosił gości w niedzielnym programie "7. dzień tygodnia" w Radiu ZET.

Pomaska: Kaczyński się nie sprawdził

Reprezentująca Platformę Obywatelską Agnieszka Pomaska oceniła, że Jarosław Kaczyński wszedł do rządu, żeby pogodzić zwaśnionego premiera Morawieckiego z ministrem Ziobrą i na tym polu poniósł "absolutną klęskę". Polityk stwierdziła też, że "Jarosław Kaczyński planował wysłać wojsko przeciwko protestującym kobietom".

Poseł mówiła też, że prezes PiS będzie dalej rządził z tylnego siedzenia i, że boi się odpowiedzialności za drożyznę. Podsumowała, że Kaczyński kompletnie się nie sprawdził.

Czarnecki: Prezes stabilizuje rząd

Europoseł PiS Ryszard Czarnecki bronił prezesa partii rządzącej. Odparł, że Kaczyński nie miał zamiaru wysyłać na nikogo wojska. Jako sukces wymienił osiągnięcie z UE porozumienia w sprawie środków na KPO. Zaznaczył, że koalicja z Solidarną Polską trwa, a prezes Kaczyński pełni ważną rolę stabilizującą rząd.

Zgorzelski: Najważniejsza partia

Wicemarszałek Piotr Zgorzelski również negatywnie ocenił pracę Kaczyńskiego jako wicepremiera.

– Prezes wszedł do rządu kiedy był konflikt na granicy polsko-białoruskiej. To był jeden z powodów. (…) A odchodził z rządu wtedy, kiedy sytuacja geopolityczna i militarna jeśli chodzi o granice była dużo trudniejsza – powiedział nawiązując do wojny Rosji z Ukrainą. – Czy ważniejsze są sprawy partyjne, czy sprawy polskie? Wygrały sprawy partyjne – powiedział polityk PSL.

Czarzasty: Odejście nic nie zmienia

Współprzewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że Polska od kilku lat jest zarządzana przez ideę "jednego człowieka", a odejście Kaczyńskiego Rady Ministrów w istocie niczego nie zmienia.

Dodał, że decyzjom prezesa PiS są podporządkowani zarówno członkowie rządu, jak i prezydent Duda. Wyraził też opinię, że minister Ziobro nigdy nie odejdzie z rządu, chyba że Kaczyński będzie miał większość bez niego. Wówczas usunie go i powie, że to co złe, było winą ministra sprawiedliwości.

– Oceniam konsekwentnie źle to, co robi Kaczyński – podsumował Czarzasty, przywołując m.in. sprawy Pegasusa i sporu z UE.

Bosak: Rozmawiajmy o ustawach

Jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak zwrócił uwagę, że media robią to, co chce prezes Kaczyński, czyli dyskutują o nim.

– Dyskutujemy o jego wypowiedziach, puszczanych plotkach, w jakich aspektach zastąpi go minister Błaszczak, jego sukcesach i porażkach. Nie jestem pewien czy naprawdę obywateli te sprawy interesują. Powinniśmy skupić się na efektach rządzenia.

– Na ostatnim posiedzeniu Sejmu przyjęte były ustawy, m.in. ustawa w sprawie dopłat do węgla. Jest mnóstwo dyskusji, czy to w ogóle prawidłowo zadziała. Na jesieni możemy mieć też kryzys z gazem. Już mamy kryzys związany z produkcją ciepła po przewidywalnych cenach. Ludzie otrzymują olbrzymie rachunki. Nikt nie mówi o tym, że to wynika z tego, że rząd Mateusza Morawieckiego w 2020 roku zgodził się na zaostrzenie celów polityki antywęglowej Unii Europejskiej – powiedział prezes Ruchu Narodowego.

