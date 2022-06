"Obniżamy podatki". Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Torunia

Jarosław Kaczyński wziął dzisiaj udział w konferencji "Bezpieczeństwo gospodarcze", zorganizowanej w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W swoim wystąpieniu prezes PiS mówił o problemach polskiej wsi związanych z produkcją żywności.

Polityk wziął także udział w spotkaniu z mieszkańcami Torunia. Odniósł się m.in. o sytuacji gospodarczej państwa i zaatakował też opozycję za politykę, jaką prowadził rząd PO-PSL.

Prezes PiS w Toruniu

Kaczyński przypomniał swoją powtarzaną wielokrotnie ocenę, że była to polityka nakierowana jedynie na interesy nielicznych, ale wpływowych środowisk.

– Ale także, i to w bardzo poważnym stopniu, na interesy zewnętrzne - pozapolskie, zupełnie niepolskie, a często po prostu antypolskie – mówił.

Jak dodał, celem jego ugrupowania ma być natomiast doprowadzenie do tego, żeby „kraj stał się sprawiedliwszy, szybciej się rozwijający i bezpieczniejszy”. Powiedział też, że stwierdził, że związane było to z możliwościami finansowymi, w związku z czym "PiS odrzucało tezę, że pieniędzy nie ma i nie będzie". Jego zdaniem Polacy byli okradani na ogromną skalę.

Polityk stwierdził, że nie wszystkie plany zostały zrealizowane. – Co prawda budownictwo mieszkaniowe znacznie wzrosło i w tym roku ma być to prawdopodobnie 270 tysięcy mieszkań, no to najwięcej, ale wstyd powiedzieć, od 1979 roku, czyli od czasów Gierka, kiedy było 298 tysięcy. Co prawda mieszkań gorszej jakości, dużo gorszej, ale jednak mieszkań. Ciągle jest tego za mało, ciągle nie przełamaliśmy pewnego lobby, potężnego, które blokuje możliwość budowania mieszkań w dużo większej ilości – mówił.

W dalszej części wypowiedzi Kaczyński oznajmił, że PiS "obniża podatki" oraz, że "wzrost płac jest wyższy niż inflacja". Zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z tego, że dla jednych jest wyższy, dla innych niższy i dodał, że rząd "walczy z inflacją".

Kaczyński: To opowieści, że jestem dyktatorem

W kontekście sytuacji międzynarodowej lider obozu rządzącego przyznał, że obecnie wokół Polski wiele się dzieje.

– Są fakty, ale są także opowieści, opowieści tych, którzy fakty traktują, można powiedzieć, luźno, ale jednocześnie chcą stworzyć opowieść o takiej Polsce, której po prostu nie ma. Polsce reżimu, której to mam być głównym przedstawicielem, w istocie dyktatorem. O Polsce nieustannych nieszczęść, porażek, a jak to jest naprawdę? Bo o tym trzeba powiedzieć, trzeba to powtarzać, syntetyzować, bo inaczej każda, nawet najbardziej nieprawdziwa opowieść, jeżeli jest przekazywana intensywnie, może dotrzeć do ludzkich umysłów, szczególnie jeśli wiąże się z jakimiś negatywnymi wydarzeniami, osobistymi przeżyciami, złymi doświadczeniami – stwierdził Jarosław Kaczyński w Toruniu.

