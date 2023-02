Stoltenberg dalej sekretarzem generalnym NATO? Ma plan

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zakończy swoją kadencję zgodnie z planem w październiku – powiedziała rzecznik Sojuszu Północnoatlantyckiego po tym, jak jedna z gazeta doniosła, iż trwają prace nad przedłużeniem kadencji.

– Mandat sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga był trzykrotnie przedłużany, a on służył w sumie przez prawie dziewięć lat – przypomniała rzecznik NATO Oana Lungescu. – Kadencja sekretarza generalnego kończy się w październiku tego roku i nie ma on zamiaru ubiegać się o kolejne przedłużenie mandatu – podkreśliła.

Wcześniej niemiecki "Welt am Sonntag" informował, że kadencja Stoltenberga miała zostać ponownie przedłużona, ponieważ Sojusz dążył do utrzymania stabilności podczas wojny na Ukrainie, co byłoby łatwiejsze dzięki ciągłości personalnej.

Kim jest Jens Stoltenberg?

Jens Stoltenberg, ekonomista z wykształcenia i były przywódca norweskiej Partii Pracy, w zeszłym roku przedłużył swoją kadencję w NATO. Był premierem Norwegii w latach 2000-01 i 2005-13, zanim w następnym roku został szefem NATO. Był także ministrem finansów i ministrem energii.

Nie podjęto jeszcze decyzji, kto zastąpi Stoltenberga, ale premier Hiszpanii Pedro Sanchez i brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace są jednymi z głównych kandydatów na to stanowisko – podał "Welt am Sonntag".

NATO wspiera Ukrainę

Zdaniem Jensa Stoltenberga, "dziś nikt nie może powiedzieć, kiedy wojna się skończy", ale prezydent Rosji Władimir Putin "może zakończyć wojnę już dziś". Szef NATO stwierdził również, że "dla każdego, kto wierzy w demokrację, w międzynarodowy porządek oparty na zasadach, jest niezwykle ważne, aby prezydent Putin nie wygrał tej wojny". Sekretarz generalny powtórzył, że "najprawdopodobniej ta wojna również zakończy się na pewnym etapie przy stole negocjacyjnym".

– Dzisiejsze wsparcie wojskowe umożliwia osiągnięcie porozumienia pokojowego jutro. Ale dopóki prezydent Putin wierzy, że może wygrać na polu bitwy, nie usiądzie i nie zacznie działać w dobrej wierze. Paradoks polega więc na tym, że tak naprawdę wsparcie militarne dla Ukrainy jest najlepszym sposobem na osiągnięcie pokojowego, wynegocjowanego rozwiązania wojny – ocenił Stoltenberg.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow powiedział w zeszłym tygodniu, że Rosja może przeprowadzić nową ofensywę w ciągu 1-2 miesięcy, w pierwszą rocznicę rozpoczęcia inwazji, ponieważ "marzy o zdobyciu przynajmniej części" nowych terytoriów.

