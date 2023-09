Wyciekła kolejna obietnica PiS. "Darmowe obiady dla uczniów"

O sprawie informuje portal money.pl. – Chcemy, aby w szkołach były darmowe obiady. Co prawda już funkcjonuje program dofinansowania posiłków, ale teraz program ten dotyczyłby wszystkich uczniów, nie tylko tych z biednych rodzin – mówi ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Ma chodzić o uczniów szkół podstawowych. – Koszty mamy policzone dla szkół podstawowych. To kilkaset milionów – dodaje informator. Serwis wskazuje, że do podstawówek uczęszcza ok. 3 mln dzieci.

"Lokalna półka". PiS prezentuje kolejny punkt programu

W środę rano Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło nowy punkt swojego programu wyborczego. Chodzi o zobowiązanie marketów do tego, by w miały w ofercie sprzedażowej określony procent produktów od lokalnych dostawców. – Zobowiążemy sieci handlowe do współpracy z lokalnymi producentami żywności. Koniec z niskiej jakości warzywami i owocami, koniec z zyskiem za wszelką cenę. Najważniejsza musi być jakość żywności i zdrowie klientów.

Program "Lokalna półka" ma wprowadzić obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców.

"Dobry Posiłek" w szpitalach

We wtorek minister zdrowia Katarzyna Sójka zaprezentowała kolejny punkt programu wyborczego PiS, który zakłada poprawę jakości żywienia pacjentów w polskich szpitalach. – Zdrowie jest najważniejsze, dlatego znacząco zwiększyliśmy finansowanie ochrony zdrowia. Wprowadziliśmy cyfrowe recepty, poprawiamy dostępność opieki zdrowotnej. Ale zdrowie to także dobre wyżywienie w trakcie leczenie – mówi minister zdrowia Katarzyna Sójka na nagraniu opublikowanym we wtorek w serwisie X (dawniej Twitter).

– Codzienność szpitali nie jest mi obca, szczególnie tych powiatowych. Pacjenci często nie są zadowoleni z jakości serwowanych tam posiłków. Musimy to zmienić – podkreśla szefowa resortu.

Z kolei w poniedziałek premier Morawiecki ogłosił plan renowacji na osiedlach z wielkiej płyty, pod hasłem "Przyjazne Osiedle".

