Ukraina opóźnia stworzenie "rejestru oligarchów"

Gabinet Ministrów Ukrainy dokonał zmian w planie działań mających na celu zapobieganie nadużywaniu nadmiernych wpływów przez osoby o istotnym znaczeniu gospodarczym i politycznym w życiu publicznym. Zgodnie z załącznikiem do zarządzenia, Rejestr Oligarchów ma zostać uruchomiony i sporządzony po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia/odwołania stanu wojennego – informuje portal Ukraińska Prawda.

Wcześniej zakładano, że rejestr powstanie trzy miesiące po opublikowaniu konkluzji Komisji Weneckiej do ustawy o oligarchach. W marcu Komisja Wenecka odłożyła odblokowanie poprawek do ukraińskiego prawa antyoligarchicznego, ale rząd w Kijowie nie uważa, aby utrudniło to negocjacje akcesyjne z UE.

Ukraina zapewnia, że chce walczyć z oligarchią

W czerwcu prezydent Wołodymyr Zełenski zatwierdził postanowienie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) o utworzeniu rejestru oligarchów. Rejestr ma być prowadzony w formie elektronicznej w języku państwowym. Rejestr nie będzie zawierał informacji zawierających tajemnice państwowe lub informacje służbowe; informacje o oligarchach, które zostaną dodane do rejestru, nie mogą być uznane za poufne.

Informacje o oligarchach będą wprowadzane przez zgłaszającego przez konto w serwisie i będą zawierały m.in. dane paszportowe, adres zameldowania, wykaz osób prawnych, których są beneficjentami, wykaz osób fizycznych, na których fundusze wyborcze oligarcha wpłacał pieniądze, a także uzasadnienie uznania osoby za oligarchę.

Celem powołania rejestru jest, jak przekonują władze Ukrainy, odchodzenie od systemu oligarchicznego panującego od dekad w tym kraju. Zgodnie z ustawą za oligarchę uznane mają być osoby spełniające co najmniej trzy z czterech wymienionych kryteriów. Oligarchą jest ten, kto – po pierwsze – bierze udział w życiu politycznym. Po drugie – ma znaczny wpływ na media. Po trzecie – jest właścicielem (kontroluje działalność gospodarczą) przedsiębiorstw o pozycji monopolistycznej. Po czwarte, potwierdzona wartość aktywów tej osoby przewyższa milion razy minimum socjalne.

