"Możecie się pakować". Zembaczyński do dziennikarzy

– Przegraliście, możecie się pakować. Możecie się pakować. Opozycja wygrała wybory, musicie państwo powoli w tych redakcjach się pakować. Miłego wieczorku – powiedział Witold Zembaczyński do dziennikarzy TVP Info oraz telewizji wPolsce.pl, którzy pytali go o to, czy partie opozycyjne dogadały się ws. utworzenia w przyszłości wspólnego rządu.

Rzecznik PiS: Wierzymy, że wynik będzie dużo lepszy

Z exit poll wynika, że największe poparcie w tegorocznych wyborach parlamentarnych zyskała Zjednoczona Prawica. Jednocześnie jednak formacja Kaczyńskiego może mieć duże problemy ze sformowaniem większości parlamentarnej. Zgodnie ze wstępnymi wynikami Zjednoczona Prawica uzyskała 200 mandatów.

– To dobra wiadomość, po raz trzeci z rzędu PiS wygrywa wybory w Polsce, żadna partia wcześniej nie dokonała takiego historycznego zwycięstwa – powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek w rozmowie z TVP Info.

Polityk dodaje, że to są dopiero wstępne wyniki wyborów. – Jakie będą te oficjalne, dowiemy się pewnie we wtorek – dodaje.

Bochenek podkreśla, że to PiS odniósł zwycięstwo w wyborach i będzie próbował sformować rząd. – Tempa nie zwalniamy, po ogłoszeniu wyników przez PKW, zapewne pan prezydent powierzy misję stworzenia rządu naszemu kandydatowi i będziemy oczywiście robić wszystko, aby taki rząd pod kierunkiem PiS albo samodzielny rząd, powstał – mówił.

Ponadto polityk stwierdził, że bardzo często Prawo i Sprawiedliwość było niedoszacowane w badaniach exit poll i przy wynikach prezentowanych przez PKW były one dużo lepsze. – Wierzymy, że wynik będzie dużo, dużo lepszy – stwierdził.

Rzecznik PiS został też zapytany, czy widzi jakichś koalicjantów. – Ostateczny wynik zdeterminuje działania – odparł. – Jesteśmy szczęśliwi, że wygraliśmy po raz trzeci wbrew tej gigantycznej nagonce, atakowi, któremu byliśmy poddani jako rządzący. To nam, Prawu i Sprawiedliwości Polacy zaufali najbardziej – dodał.

