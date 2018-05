PiS tnie zarobki posłów. Zaskakujący postulat Niesiołowskiego

W Sejmie jest już projekt ustawy obniżający uposażenia parlamentarzystów o 20 proc. Jeśli przepisy wejdą w życie, posłowie będą zarabiać nie 10 tys. zł, a 8 tys. zł brutto. Cięcia wynagrodzeń polityków to realizacja zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Stefan Niesiołowski mówi partii rządzącej "sprawdzam" i proponuje, aby pensje parlamentarzystów zrównać do poziomu średniej krajowej, czyli 4,9 tys. zł brutto. – To odpowiedź na populistyczną zagrywkę Prawa i Sprawiedliwości – oświadczył w rozmowie z "Super Expressem".

Co na to PiS? – Poseł powinien zarabiać godnie. W pełni akceptuję to, co zaproponował Jarosław Kaczyński. Ale uważam, że w przyszłości można byłoby pomówić o tym, aby posłowie dostawali 1,5-krotność średniej krajowej – stwierdził Janusz Śniadek.

Jak informuje "SE", najnowszy sondaż przeprowadzony przez Instytutu Badań Pollster w dniach 27-29 kwietnia wykazał, że obniżkę uposażeń posłów i senatorów popiera aż 83 proc. ankietowanych. Gazeta podkreśla, że mniejsze zarobki polityków to rocznie 13 mln zł oszczędności dla budżetu państwa.

