Bogdan Rymanowski odchodzi z TVN24. "Robię to z żalem"

"Robię to z żalem, ale i pięknymi wspomnieniami, bo przez te wszystkie lata miałem szczęście być w centrum najważniejszych wydarzeń" – napisał dziennikarz, który prowadzi w TVN24 programy "Jeden na jeden" i "Kawa na ławę".

"Dziękuję wszystkim Przyjaciołom i Kolegom ze stacji. Dziękuję Kierownictwu telewizji TVN24 za stworzenie warunków do rzetelnej pracy dziennikarskiej. Dziękuję widzom, którzy co niedziela spędzali czas przy "Kawie na ławę" oraz budzili się rano przy "Jeden na jeden". Wasze zaufanie to dla mnie największa nagroda" – oświadczył.

Rymanowski nie zdradza swojego nowego miejsca pracy, ale według nieoficjalnych ustaleń Wirtualnych Mediów i 300Polityki dziennikarz ma przejść do Polsatu, a jego miejsce w TVN24 ma zająć Konrad Piasecki, obecnie związany z Radiem Zet.

"Coś się kończy, ale także coś zaczyna. Za wcześnie jeszcze, żeby mówić, co będzie dalej. Mogę jedynie zapewnić, że wciąż pozostanę sobą. Nie żegnam się z Państwem, lecz mówię: Do zobaczenia" – poinformował Rymanowski.