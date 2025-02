Polscy żołnierze na Ukrainie? Rosyjskie media cytują Kosiniaka-Kamysza

Kosiniak-Kamysz był pytany we wtorek na antenie Polsat News o potencjalne rozmowy prezydentów USA i Rosji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie i o to, czy wyobraża sobie scenariusz, w którym Wojsko Polskie uczestniczy w pilnowaniu pokoju na Ukrainie.

Polska wyśle wojska na Ukrainę? Kosiniak-Kamysz: Trudno sobie wyobrazić taki scenariusz

– Trudno sobie taki scenariusz wyobrazić i nie przygotowujemy się do takiego scenariusza. Uważam, że jeśli coś by mogło zagwarantować pokój, to inwestycje firm amerykańskich i europejskich na Ukrainie. One będą najlepszym gwarantem bezpieczeństwa i pokoju – powiedział szef MON, dodając, że "trochę chyba w tym stylu idzie administracja Trumpa, rozmawiając o różnego rodzaju dobrach naturalnych, które są na Ukrainie".

Podkreślił, że "na pewno nie jest dobrym" rozwiązanie, żeby na Ukrainie stacjonowały wojska któregoś z państw bezpośrednio sąsiadujących z Rosją.

Wypowiedź Kosiniaka-Kamysza odnotowała rosyjska agencja prasowa TASS, która napisała, że "minister obrony Polski (...) nie wyobraża sobie sytuacji, w której polskie wojska zostaną wysłane na Ukrainę".

Wojna na Ukrainie. Trzaskowski o wysłaniu polskich żołnierzy

W podobnym tonie wypowiedział się w styczniu prezydent Warszawy, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP Rafał Trzaskowski. Polityk był pytany o słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos stwierdził, że w ramach misji pokojowej na Ukrainie powinno stacjonować co najmniej 200 tys. żołnierzy, bo inaczej "nic to nie da".

– Nie sądzę, by wysłanie polskich wojsk na Ukrainę było dobrym pomysłem i powinno być rozważane. Przede wszystkim powinniśmy zakończyć wojnę. I mam nadzieję, że zakończy się ona w taki sposób, który będzie korzystny dla Ukrainy – to jest najważniejsze – podkreślił Trzaskowski. Jego zdaniem Ukraina walczy również o polskie bezpieczeństwo.

Pierwszym zachodnim przywódcą, który zasugerował możliwość zaangażowania wojsk na Ukrainie, był prezydent Francji Emmanuel Macron. Premier Donald Tusk po spotkaniu z Macronem w grudniu ub.r. oświadczył, że Polska nie planuje wysłania wojsk na Ukrainę po ewentualnym rozejmie, a decyzje w tej sprawie będą zapadać tylko i wyłącznie w Warszawie.

