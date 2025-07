"Krytyka Polityczna" traci. Nie pomogły granty warte miliony

Jak informują Wirtualne Media, w 2024 r. całkowite przychody Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego wyniosły 11,25 mln zł, co w porównaniu do 13,13 mln rok wcześniej oznacza spadek o 14,3 proc.

Wpływy z działalności statutowej zmniejszyły się w skali roku z 9,34 do 7,05 mln zł, z czego te pochodzących z grantów – z 8,65 do 6,49 mln zł.

"W ub.r. organizacja otrzymała m.in. 2,06 mln zł od Open Society Foundations (w ramach dwóch dotacji), 1,28 mln od warszawskiego ratusza oraz 1,83 mln ze środków europejskich (w siedmiu grantach, z czego 653,5 tys. zł w projekcie Come Together, Sphera 383,8 tys. w Scale-Up, a 297,5 tys. w Display 2)" – czytamy.

Suma darowizn na stowarzyszenie od osób fizycznych spadła z 530,2 do 403,5 tys. zł, składek członkowskich – z 3 do 1,2 tys., zaś w przypadku wpłat z 1,5 proc. podatku dochodowego nastąpił wzrost z 75 do 100,1 tys.

Wpływy z działalności gospodarczej wzrosły z 3,66 do 4,1 mln zł, ze sprzedaży książek i czasopism zmniejszyły się z 3,32 do 3,19 mln zł, zaś te z projektów wydawniczych, umów marketingowych i wynajmu sali poszły w górę ze 162,3 do 550,4 tys.

Wzrosły także wpływy z grantów na projekty wydawnicze – z 136,8 do 317,2 tys. W tej drugiej kwocie ponad 109 tys. pochodziło od Open Society Foundations, a 111,4 tys. – od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach czterech grantów.

Koszty działalności statutowej wyniosły 7,12 mln zł, wobec 9,41 mln rok wcześniej, natomiast koszty działalności gospodarczej z 3,53 do 3,72 mln zł, z czego te na wynagrodzenia – z 1,52 do 1,55 mln, a na usługi obce – z 829,2 do 870,8 tys.

Na koniec 2024 r. stowarzyszenie zatrudniało 51 pracowników zajmujących 46,86 etatu, podczas gdy rok wcześniej pracowników też było 51, przy czym zajmowali 48,03 etatu.

Finalnie wynik operacyjny pogorszył się z 66,8 tys. zł zysku do 99,3 tys. straty, a wynik netto – ze 163,5 tys. zysku do 233,7 tys. straty.

