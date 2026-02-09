"To pomysł pana prezydenta". Cenckiewicz ujawnia kulisy RBN

Na środę prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z tematów – jak informował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz – będą „podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”.

Kontakty Czarzastego. Cenckiewicz o kulisach RBN

O szczegółach mówił w Radiu Zet Sławomir Cenckiewicz, szef BBN.

– Skoro jest tak, że pan prezydent nie może dowiedzieć się w normalnym trybie o takich historiach, to chyba RBN jest dobrym miejscem do tego, żeby zapytać np. przedstawicieli służb specjalnych, czyli ministra koordynatora, jak wyglądał proces sprawdzenia. Albo samego pana marszałka Czarzastego – tłumaczył.

Sławomir Cenckiewicz podkreślił, że „nie będzie żadnego show i ataku, a na każdą odpowiedź jesteśmy gotowi”. – Ale chcielibyśmy poważnie porozmawiać o sprawach państwowych i taka jest intencja pana prezydenta. Przecież Rady Bezpieczeństwa Narodowego nie zwołuje się tak po prostu nawet raz na miesiąc, tylko wtedy, kiedy jest coś istotnego do omówienia i to jest jeden z elementów istotnych do omówienia – dodał.

Zauważył, że „oczywiście to posiedzenie ma pewną swoją gradację i najistotniejsze kwestie to są te właśnie w taki sposób ujęte: sprawa programu SAFE, pożyczki SAFE, sprawa Rady Pokoju i ewentualnego uczestnictwa Polski w tej radzie. I później sprawa, nowe informacje, które które zostały ujawnione przez »Gazetę Polską«”.

Szef BBN dodał, że kontakty Włodzimierza Czarzastego na RBN „to jest pomysł pana prezydenta, który oczywiście popieram”.

„Gazeta Polska” opisała, że Włodzimierz Czarzasty miał związki z Agencją Muza, której kapitał założycielski pochodził ze spółki Transakcja, powiązanej z dawną nomenklaturą PZPR. W strukturach spółki PDK, kontrolującej m.in. Hotel Mościcki w Spale, pojawia się Swietłana Czestnych, obywatelka Polski o rosyjskich korzeniach, związana z rosyjskim rynkiem sztuki i domem aukcyjnym w Sankt Petersburgu.

