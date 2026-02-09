Burza wokół Czarzastego. PiS złożył wniosek

W poniedziałek posłowie PiS na konferencji prasowej poinformowali o złożeniu wniosku w sprawie tajnego posiedzenia Sejmu dotyczącego marszałka Włodzimierza Czarzastego.

Poseł Paweł Hreniak przypomniał, że „jutro (we wtorek) zaczyna się posiedzenie Sejmu, głosowania kończą się w piątek około godz. 13:00”.

– Jest więc jeszcze czas, np. w piątek, żeby zwołać w tym trybie posiedzenie Sejmu, żeby wszyscy parlamentarzyści uzyskali informację ze strony pana marszałka Czarzastego. Żeby wyjaśnił, dlaczego nie starał się nigdy o dostęp do informacji ściśle tajnych, do informacji o tej klauzuli – mówił.

Ocenił, że Włodzimierz Czarzasty w przeszłości nie występował z wnioskiem o dostęp do informacji ściśle tajne spowodowane było jego kontaktami biznesowymi z rosyjską przedsiębiorczynią, Swietłaną Czestnych.

– To jest kwestia dostępności przez pana marszałka Czarzastego do informacji „ściśle tajne”. Jak wiemy, pan marszałek Czarzasty z racji pełnienia swojej funkcji ma dostęp do dokumentów, które dzisiaj są najbardziej wrażliwymi i delikatnymi dokumentami, informacjami, związanymi z państwem polskim – czy to obronności, czy kwestii budżetowych, finansowych, czy dyplomatycznych. Dlatego też wnioskujemy wobec tych wątpliwości, które bardzo mocno pojawiają się w całej sferze publicznej, aby takie posiedzenie mogło się odbyć – powiedział na konferencji poseł Paweł Sałek.

W środę posiedzenie RBN. Pojawi się temat Czarzastego

Temat Włodzimierza Czarzastego pojawi się na środowej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz informował, że na agendzie znajdzie się „podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”.

Zapowiadając w piątek złożenie wniosku o tajne posiedzenie Sejmu szef klubu parlamentarnego PiS, Mariusz Błaszczak, ocenił, że Włodzimierz Czarzasty nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa ze względu na konieczność uzupełnienia tam rubryki dotyczącej relacji z obcokrajowcami.

Czytaj też:

Trela "grozi" Nawrockiemu. "Dostanie lewym, prawym sierpem"Czytaj też:

"Ambasador by się nie odpalił". Wicemarszałek o sprawie Czarzastego