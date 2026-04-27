Niewygodne pytania o doradcę szefa SKW. W tle dzika reprywatyzacja

W sieci ukazał się mocny tekst zatytułowany "Reprywatyzował kamienicę 'na ducha'. Jest doradcą szefa wojskowego kontrwywiadu". Autorami są dziennikarze portalu Zero Patryk Słownik i Filip Baczkura.

"Pułkownik Zbigniew L. pracuje obecnie w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Jednocześnie jest oskarżony w sprawie będącej odpryskiem afery reprywatyzacyjnej. Sąd Okręgowy w Warszawie przekazał nam, że 'istnieje pewność wydania wyroku skazującego'. Uznał też, że L. kłamał przed państwową komisją weryfikacyjną ds. reprywatyzacji" – piszą szef i jego kolega z portalu zero.pl.

Kim jest Zbigniew L? Doradca szefa kontrwywiadu

W tekście czytamy m.in. o tym, że Zbigniew L. to wiceprokurator wojskowy z czasów PRL-u oraz prawnik wielu służb specjalnych po 1989 r. Dosłużył się w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego stopnia pułkownika. Odszedł z niej w 2015 r., a niedawno ponownie został tam zatrudniony.

Jak piszą Słowik i Baczkura, "mężczyzna był zaangażowany w proces przejęcia kamienicy na warszawskiej Pradze. Reprezentował nieznanego z miejsca pobytu Józefa Pawlaka. W momencie uzyskania decyzji zwrotowej Pawlak, gdyby żył, miałby 128 lat".

Z informacji portalu zero.pl wynika, że "Zbigniew L. niemal doprowadził do przejęcia kamienicy od miasta i sprzedaży jej za blisko 2,5 mln zł. Pieniądze dla nieżyjącego Pawlaka miały być przekazane na prywatny rachunek Zbigniewa L.".

Dalej czytamy o tym, że "pracujący obecnie dla kontrwywiadu wojskowego pułkownik jest oskarżony w sprawie reprywatyzacyjnej. Stołeczny sąd okręgowy nie ma wątpliwości, że dopuścił się przestępstwa".

Słowik i Baczkura wskazują, że "Metoda 'na kuratora’ była jedną z powszechnych metod wyłudzania nieruchomości w Warszawie w ramach tzw. dzikiej reprywatyzacji. W jej skutek miasto utraciło majątek wart co najmniej kilka mld zł"..

"Które z doświadczeń życiowych?". Pytanie do ministra Siemoniaka

W związku z ustaleniami opisanymi w artykule Słowik skierował do ministra koordynatora służb specjalnych i wiceprzewodniczącego KO Tomasza Siemoniaka pytanie.

"Chciałbym spytać, które z doświadczeń życiowych lub zawodowych płk. Zbigniewa L. spowodowało, że jest ważną postacią w kontrwywiadzie wojskowym w 2026 r?" – napisał i wymienił kilka doświadczeń.

A) To PRL-owski wiceprokurator wojskowy;

B) Brał udział w jednej z najobrzydliwszych spraw tzw. dzikiej reprywatyzacji, przekonując, że 128-latek teoretycznie mógłby żyć, więc może otrzymać kamienicę z lokatorami;

C) Kłamał przed komisją weryfikacyjną ds. reprywatyzacji, co prawomocnie stwierdził sąd;

D) Jest oskarżony w sprawie reprywatyzacji, a Sąd Okręgowy w Warszawie, uchylając wyrok uniewinniający sądu rejonowego, wskazał, że pułkownik popełnił zarzucany mu czyn;

E) Jest po prostu Waszym kumplem?

"Z góry dziękuję za odpowiedź!" – zakończył dziennikarz.

Minęła dekada, afera reprywatyzacyjna powróciła. "Absolutny skandal"