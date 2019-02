Rozmowa do której dotarł portal została nagrana w 10 czerwca 2014 r., w warszawskiej restauracji Amber Room w Pałacyku Sobańskich. Podczas spotkania Krzysztof Kwiatkowski i Jan Kulczyk rozmawiali m.in. o prywatyzacji spółki CIECH.

JAN KULCZYK: Jak się cieszę, że zacząłem normalnie, ta sprzedaż tego Ciechu taki był… wszyscy odebrali to…

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI: Patrzyłem na to jak na papierek lakmusowy, jak się zachowają co poniektórzy

JAN KULCZYK: Czyli teraz już krótko mówiąc – można

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI: Normalnieje

JAN KULCZYK: Teraz już, bo ja myślę, że i Donald i wszyscy zobaczyli, że nie będzie z tego tytułu miał jatki

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI: Rozmawiałem z Wojtkiem Karpińskim i on mówi: Jestem ciekaw reakcji, bo Donald mi dał zieloną rękę, ale mówi – no zobaczymy, jak to pójdzie (śmiech)

JAN KULCZYK: Że dał zielone światło?

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI: Tak, dał mu zielone światło, ale jednocześnie mówił „bierzesz to na własną głowę” no. Jak to Donald.

To jednak nie wszystkie wątki poruszone w czasie rozmowy. W restauracji Amber Room szef Najwyższej Izby Kontroli odniósł się również do ówczesnej sytuacji polskiego sądownictwa. – Ja bym powiedział tak (…) środowisko sędziowskie mi groziło protestami, że jak śmiem w ogóle wprowadzać możliwość ocenę pracy sędziego. Ja mówię: a które środowisko nie podlega ocenie? (…) prowadzone przewlekle postępowanie czy nie prowadzone? Niestety im się w dup*ch poprzewracało trochę… – ocenił Krzysztof Kwiatkowski.