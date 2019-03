2,1 mln Ukraińców pracuje w Polsce. Oto, ile zarabiają

"SE" przyjrzał się raportowi NBP poświęconemu imigracji zarobkowej w 2018 r. Zgodnie z tymi danymi w naszym kraju pracowało w zeszłym roku 2,1 mln Ukraińców. Aż 71 proc. z nich wykonuje prace fizycznie, a co piąty jest zatrudniony w usługach, m.in. hotelarstwie, fryzjerstwie, gastronomii czy opiece nad dziećmi.

Ile zarabiają pracownicy ze wschodu? Ponad 60 proc. Ukraińców otrzymuje od 2,5 do 3,5 tys. zł za miesiąc pracy, 15 proc. zarabia więcej, zaś co czwarty Ukrainiec dostaje mniej niż 2,5 tys. zł. Jak na tym tle wypadają wynagrodzenia Polaków?



"Super Express" pisze, że jedna piąta naszych rodaków zarabiała w zeszłym roku poniżej 2,5 tys. zł na rękę. 40 proc. Polaków dostawało pensje w przedziale od 2,5 tys. zł do 3,5 tys. zł. Drugie tyle zarabiało 3,5 tys. zł na rękę.

Gazeta zwraca uwagę, że według badania agencji Sedlak & Sedlak Polacy pracujący fizycznie otrzymywali na sam początek 1,5 tys. zł netto miesięcznie, czyli więcej niż Ukraińcy. Dziennik cytuje też wyniki badania przeprowadzonego przez Personell Service. Wynika z nich, że niemal połowa przyjezdnych ze wschodu otrzymała od polskiego pracodawcy mieszkanie.

"SE" pisze, że właściciele 40 proc. firm wyrażają się o Ukraińcach pozytywnie, a ponad połowa jest zdania, że są oni tak samo wartościowymi pracownikami jak Polacy.