"Na pewno nie wygra". Tusk krytykuje Lewicę

Podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Morawiecki poinformował o przyjęciu przez rząd dyrektywy o środkach własnych. Teraz dokument trafi do parlamentu.

Wcześniej, podczas spotkania w Sejmie, szef rządu zgodził się na włączenie do KPO postulatów Lewicy. To m. in. budowa 75 tys. tanich mieszkań na wynajem oraz przeznaczenie 2,2 mld złotych na szpitale powiatowe. To nie spodobało się Koalicji Obywatelskiej, według której z PiS-em nie należy rozmawiać na żaden temat.

Do sprawy odniósł się na twitterze szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. Były polski premier, który pełni funkcję honorowego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, podobnie jak jego koledzy z partii krytykuje Lewicę. Tusk nie wróży tej części opozycji zwycięstwa ani nawet przetrwania na rodzimej scenie politycznej.

"Opozycja, która wybiera taktykę przetrwania zamiast strategii zwycięstwa, na pewno nie wygra. I raczej nie przetrwa" – napisał Donald Tusk.

Szef PO Borys Budka podważa strategię Lewicy twierdząc, że jedynym słusznym działaniem jest opór wobec rządu.

– Chyba godzinę po tym, Lak lewica ogłosiła swój sukces, premier Morawiecki powiedział już nie o miliardzie na polskie szpitale powiatowe, tylko o 750 milionach. A szpitale powiatowe zadłużone są na 4 mld. Mówiliśmy wyraźnie: trzeba skutecznie pomagać, a nie tylko pustymi tabelkami czy liczbami – wskazywał polityk na antenie Polsat News.

– Plan Odbudowy mógł być głosowany kilka razy, a dokładnie ratyfikacja dochodów dodatkowych z UE, bo taka ustawa ma być głosowana. Ale wówczas siada się do stołu w świetle kamer, wówczas mówi się o gwarancjach uczciwego wydatkowania pieniędzy, a nie kiedy Jarosław Kaczyński ma problemy, kiedy Solidarna Polska nadal nie chce poprzeć ratyfikacji, kiedy mówi że to jest zdrada stanu, to koło ratunkowe rzuca Lewica – dodał Budka.

