Siarkowska do Niedzielskiego: Chciałabym, żeby to okazało się fake newsem

Adam Niedzielski podzielił się artykułem opisującym, jak boty „w astronomicznym tempie generują w sieci niestworzone historie na temat najbardziej kontrowersyjnych kwestii związanych z pandemią COVID-19”.

Do jego wpisu odniosła się poseł PiS Anna Siarkowska. "Bardzo chciałabym, żeby segregacja sanitarna osób szczepionych i nieszczepionych (limitowane wejścia, osobne sektory, wymóg szczepienia na studiach czy w pracy) okazała się fake newsem, szerzonym przez boty. Wciąż bowiem brzmi to dla mnie jak niestworzona historia" – stwierdziła polityk.

W kolejnym wpisie podała przykład zakładu, w którym pracodawca różnie traktuje pracowników zaszczepionych i niezaszczepionych. Ci drudzy są m.in. zmuszeni do noszenia maseczek.

To nie pierwszy raz, gdy poseł przeciwstawia się segregacji polskich obywateli. W zeszłym miesiącu polityk zapowiedziała zgłoszenie do prokuratury ws. Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, które poinformowało o wstrzymaniu do odwołania odwiedzin u pacjentów hospitalizowanych we wszystkich Klinikach/Oddziałach tego szpitala. Te restrykcje nie dotyczą jednak osób, które legitymują się dowodem podwójnego szczepienia przeciwko COVID-19 z karencją co najmniej 2 tygodni od drugiego szczepienia.

Zespół ds. Sanitaryzmu

Kilka tygodni temu poseł poinformowała o powstaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu. "Wśród zadań-monitorowanie i analizowanie problemów zw.z poszanowaniem i ochroną konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności obywatelskich w obliczu wyzwań dot. bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i podejmowanie interwencji" – napisała na Twitterze Siarkowska.

