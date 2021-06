Ziemkiewicz o postulacie Polski 2050: Czegoś tak głupiego nie wymyślili nawet komuniści

Na konferencji prasowej w Bogatyni, w okolicy elektrowni Turów, liderzy Polski 2050 zaprezentowali swoje postulaty, dotyczące polskiej energetyki. Jednym z nich jest „rozważenie wprowadzenie dochodu gwarantowanego”.

– Taki dochód gwarantowany z jednej strony dawałby pieniądze na przeżycie. Z drugiej strony w pewien sposób inspirowałby, zachęcałby do szukania dodatkowych możliwości pracy i znalezienia płacy. Taki dochód gwarantowany w wysokości płacy minimalnej, powinien być naszym zdaniem wypłacany do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego – stwierdził Michał Kobosko.

"Nie chce mi się nad tym pastwić"

Do tych zapowiedzi odniósł się publicysta na swoim kanale You Tube "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz. – Czy ktokolwiek będzie takim idiotom, żeby w takim wypadku iść za minimalną pensję do pracy, skoro może ją dostać za nic? – pytał.

– Rozumiecie państwo perwersją intelektualną tego pomysłu? Dostajemy pieniądze za nic, żeby nas to zachęciło do szukania dodatkowych dochodów i zarabiania większych pieniędzy – dodaje Ziemkiewicz.

Publicysta nie ma wątpliwości, że pomysł Polski 2050 nie ma szans zadziałać, czego dowodzą przypadki imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, którzy są utrzymywani przez podatników w Zachodniej Europie. – Nie chce mi się nad tym pastwić. Czegoś tak głupiego nie wymyślili nawet komuniści – stwierdził.

"Polska przestanie istnieć"

Zdaniem Ziemkiewicza pomysł Polski 2050, gdyby został wcielony w życie, zdewastowałby gospodarkę nawet bogatego państwa. – Kraj ubogi jak Polska, rozdający kasę za nic, to pomysł horrendalny pod każdym względem – mówił.

Jego zdaniem Hołownia zdecydowanie traci przy bliższym poznaniu, o czym świadczą wszelkie jego konkretne propozycje. – To jest ugrupowanie, które jak się dorwie do władzy, do Polska najdalej do 2050 roku przestanie istnieć. Z rozdawaniem pieniędzy za darmo w formie gwarantowanej pensji to ten kraj, by długo nie pożył – ocenił publicysta.