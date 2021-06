Wiceszef MSZ: Polska wydaje ogromne pieniądze na to, by upamiętnić ofiary Holokaustu

Od kilku dni trwa spór dyplomatyczny na linii Polska–Izrael, związany z nowelizacją kpa. Zgodnie z nowymi przepisami po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania. Chodzi przede wszystkim o powstrzymanie procederu dzikiej reprywatyzacji. Z kolei ambasada Izraela stoi na stanowisku, że to uderzenie w prawa ofiar Holokaustu do roszczeń.

Wawrzyk odpowiada na zarzuty Izraela

– Ustawą, i tak to przekazujemy stronie izraelskiej, zamykamy drogę do działania przestępców. Nie chcemy zamykać i nie zamykamy drogi do dochodzenia roszczeń osobom do tego uprawnionym – przekonywał wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk na antenie Polskiego Radia 24.

Polityk podkreślił, że nowelizacja k.p.a. nie ma charakteru dyskryminującego, nie stanowi też tamy do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania cywilnego. – U podstaw nowelizacji legła chęć powstrzymania dzikiej i przestępczej prywatyzacji. Ustawą, i tak to przekazujemy stronie izraelskiej, zamykamy drogę do działania przestępców. Nie chcemy zamykać i nie zamykamy drogi do dochodzenia roszczeń osobom do tego uprawnionym – powiedział prof. Piotr Wawrzyk.

Wiceminster o bohaterstwie Polaków

Prof. Piotr Wawrzyk podkreślił, że przepisy nie negują Holokaustu: – Ustawa nie przewiduje powstrzymywania działań upamiętniających Zagładę Żydów. Tego rodzaju działań polskie władze nie prowadzą w żadnym zakresie. Polska wydaje ogromne pieniądze na to, by upamiętnić ofiary Holokaustu. Mamy stwierdzenie wynikające najpewniej z braku wiedzy, szef izraelskiej dyplomacji najpewniej nie zna polskiej ustawy i polskich działań na rzecz upamiętnienia Holokaustu i jego ofiar.

Przypomniał również, że Polacy i Żydzi, jako obywatele II RP, byli ofiarami zbrodni niemieckich. – Odsyłam do miejsc pamięci w Polsce i do Instytutu Yad Vashem. Nie na darmo to Polacy są najliczniejszą grupą pomiędzy Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata. Tylko Polakom groziła śmierć za pomoc Żydom, takiej sytuacji nie było w innych krajach okupowanych przez Niemcy. Mimo to Polacy pomagali swoim sąsiadom i płacili za to najwyższą cenę – podsumował gość PR24.

