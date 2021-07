Korwin-Mikke szokuje na Twitterze. "Nawet jak na niego upiorne"

Lider Konfederacji jest zwolennikiem mediów społecznościowych. Polityk przez wiele lat miał jeden z najpopularniejszych profili na Facebooku, dopóki władze portalu nie postanowiły go zbanować pod koniec zeszłego roku. Od tamtego czasu polityk udziela się głównie na Twitterze.

Janusz Korwin-Mikke często organizuje sondy wśród swoich followersów. Kilka dni temu np. pytał ich, kiedy ich zdaniem urodził się Jezus Chrystus; wcześniej - kto wygra finał Euro2020; a jeszcze wcześniej pytał za co Tik Tok zablokował jego konto.

Teraz polityk zamieścił kolejną sondę, jednak pytanie jakie w niej zadał może szokować. "Giniecie w wypadku samochodowym. Czy wolelibyście, by Waszego syna zaadoptowała: rodzina islamska czy para gejów".

Jego wpis odbił się szerokim echem w internecie, a sonda szybko zdobyła rozgłos.

"Nawet jak na niego upiorne"

twitter

"Co prawda dzieci nie mam, ale w takiej sytuacji wolałbym, żeby adoptowała je choćby i para orków, byle nie autor tej żenującej sondy" – skomentował ankietę Korwin-Mikkego Łukasz Rogojsz, pracownik gazety.pl.

Zgodził się z nim dziennikarz wpolityce.pl Wojciech Biedroń. "Nawet jak na niego upiorne..." – ocenił.

Co ciekawe twitterową sondę skomentował również "Tygodnik NIE" Jerzego Urbana. "Na pewno nie facet, który łazi w samych slipach do sklepu z narzędziami!" – napisał oficjalny profil periodyku, nawiązując do niedawnych głośnych zdjęć polityk.

"Przyganiał kocioł garnkowi..." – ripostował sam Korwin-Mikke udostępniając zdjęcie Jerzego Urbana z jednego z jego filmów satyrycznych.

