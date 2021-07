Kukiz: Nasza poprawka wyklucza upaństwowienie mediów prywatnych

W środę rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Parlament zajmie się najprawdopodobniej m.in. tzw. Lex TVN.

Kukiz: Projekt ogólnie jest ok

– Przeczytałem projekt ustawy i ogólnie jest ok. Jedno, co budzi poważny niepokój w obecnym brzmieniu projektu ustawy, to niebezpieczeństwo, że akcje w mediach prywatnych (objętych ustawą o radiofonii i telewizji) mogłyby wykupywać spółki skarbu państwa, czyli w praktyce ich szefostwo- nominaci partii politycznych. Tak jak miało to miejsce przy zakupie przez „Orlen” grupy Polska Press – napisał muzyk na Facebooku.

– Żeby tego niebezpieczeństwa uniknąć składamy poprawkę, której treść i uzasadnienie przedstawiam poniżej. Mam nadzieję, że Sejm zagłosuje „za” naszą poprawką, która WYKLUCZA możliwość „upaństwowienia” mediów prywatnych. Jeśli jednak ta poprawka uchwalona nie zostanie to trudno będzie mi poprzeć całą ustawę – wskazał Kukiz. W dalszej części wpisu zamieścił projekt proponowanego przepisu.

"Lex TVN" jeszcze w tym tygodniu

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji wywołał ostatnio gorącą dyskusję. Opozycja przekonuje, że ma ona doprowadzić do odebrania koncesji TVN-owi. PiS zapewnia, że przepisy mają zapobiec przejmowaniu przez podmioty spoza UE podmiotów w Polsce i wpływaniu na debatę medialną. Zapisy nowelizacji mówią, że mogą nadawać jedynie takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Propozycja zmian w prawie, okrzyknięta przez opozycję ustawą anty-TVN, od samego początku budziła kontrowersje w Porozumieniu. W ubiegłym tygodniu Jarosław Gowin poinformował, że Porozumienie przygotowało poprawkę do noweli ustawy medialnej. – Nie odpuścimy, będziemy przeciw – podkreślał z kolei w poniedziałek Jan Strzeżek, wicerzecznik Porozumienia.

O projekt był wczoraj w Sejmie pytany wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który przyznał, że "bardzo możliwe", że głosowanie nad ustawą odbędzie się na tym posiedzeniu Sejmu. – Na razie mamy spokojną większość – zaznaczył.

Rzecznik PiS Anita Czerwińska była pytana we wtorek przez dziennikarzy w Sejmie, czy głosowanie nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. – Na ten moment tak, takie są plany co do tej ustawy – stwierdziła.

Czytaj też:

KRRiT chce zmian w "lex TVN". Składa swoje poprawkiCzytaj też:

"Lex TVN" już w środę w Sejmie? Kaczyński ma tajny plan B