Socjolog: Ta sprawa spowodowała spadek poparcia dla opozycji

Zdaniem socjologa to właśnie reakcja na kryzys na wschodniej granicy Polski okazała się negatywnie wpływać na notowania partii opozycyjnych. Wśród innych czynników dr Żukowski wymienił spór o nowelizację ustawy medialnej czy ten dotyczący nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego.

– To ta ostatnia sprawa [sytuacji na granicy Polski z Białorusią - przyp. red.] spowodowała prawdopodobnie spadek poparcia dla opozycji, która angażowała się po stronie krytyków rządu, a jeśli dodamy do tego wyniki sondażu innej firmy na temat tego co Polacy sądzą o sprawie budowy muru, który powstaje na granicy, to możemy być pewni skąd wzrost poparcia dla Zjednoczonej Prawicy – powiedział w Polskim Radiu 24.

Zjednoczona Prawica zyskuje

Gość Antoniego Trzmiela komentował także ostatni sondaż IBRIS dla "Wydarzeń Polsatu.

Z badania wynika, że 35 proc. respondentów oddałoby swój głos na Zjednoczoną Prawicę, co oznacza wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu z pomiarem tej samej pracowni z 30 czerwca. Polsat News odnotowuje, że mowa o poparciu dla PiS i Solidarnej Polski, ponieważ Porozumienie Jarosława Gowina wystąpiło z koalicji. W najnowszym sondażu pytano o to ugrupowanie oddzielnie, ale nikt nie zadeklarował chęci oddania na nie głosu.

Socjolog ocenił wyniki tego badania jako bardzo ciekawe i wskazał, że w ostatnich tygodniach Zjednoczona Prawica zyskuje poparcie.

– To ciekawy sondaż, zwłaszcza kiedy jeszcze porównamy go z poprzednim sondażem tej samej firmy, ale zrealizowanym na przełomie lipca i sierpnia dla dziennika Rzeczpospolita – stwierdził dr Żukowski.

– Jeśli więc spojrzeć na sondaż to widać, że Zjednoczona Prawica zyskała dwa punkty procentowe, a Koalicja Obywatelska straciła trzy punkty procentowe, łącznie koalicja senacka stracił pięć punktów w ciągu czterech tygodni – dodał.

