Gdzie zniknął Tusk? Halicki: Jest w Brukseli

Europoseł PO Andrzej Halicki pytany był w radiu Plus o słabnącą aktywność Donalda Tuska.

– Dlaczego jest nieobecny? Widzę wiele wydarzeń z jego udziałem. Akurat dzisiaj, od wczoraj jest w Brukseli, bo prowadzi politykę naszego ugrupowania, wszystkich partii politycznych, które należą do naszej rodziny politycznej. Jest bardzo ważna narada także nad kalendarzem, który dotyczy konwencji, nowego szefa, bo Donald Tusk skraca swoją kadencję. Jest tutaj. Natomiast niedawno był w dialogu z młodzieżą – stwierdził

Na uwagę, że Campus Polska Przyszłości był już dziesięć dni temu, Halicki dodał, że Tusk "organizuje konferencje", a "jego aktywność jest bardzo widoczna".

Halicki: Mamy terrorystę za wschodnią granicą

Europoseł PO Andrzej Halicki mówił w Radiu Plus o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

– Bardzo mnie niepokoi to co się dzieje. Mamy za wschodnią granicą prowokatora, szantażystę, a wręcz terrorystę. Ten szmugiel ludzi jest zorganizowany przez Łukaszenkę przy jawnym wsparciu prezydenta Putina. To jest sytuacja bardzo poważna. Dlatego powinna się odbyć Rada Bezpieczeństwa Narodowego, przy pełnej powadze. Andrzej Duda powinien poinformować tych, których może poinformować, po to żeby ten konsensus był – cenił.

Dopytywany, czy w związku z tym zasadny jest stan wyjątkowy na terenach przy granicy z Białorusią, stwierdził, że "nie byłby przeciwko temu, gdyby widział współpracę po stronie władzy". – Naszej granicy zewnętrznej, europejskiej granicy zagraża dzisiaj destabilizacja – ocenił.

– Zasadna jest troska, współpraca, bardzo uważne monitorowanie sytuacji i stan wzmożony, jeżeli chodzi o tę uwagę – stwierdził polityk PO.

Czytaj też:

Ultimatum Kukiza. "Przecieram oczy ze zdumienia. Nie rozumiem tego człowieka"