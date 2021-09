Zgrzyt w PiS. Morawiecki odcina się od słów Suskiego

– Polska nielegalna walczyła dzielnie podczas II wojny światowej z jednym okupantem, walczyła z okupantem niemieckim. Walczyliśmy też z okupantem sowieckim. Będziemy walczyć z okupantem brukselskim (…). Bruksela przysyła nam namiestników, którzy mają nam Polskę doprowadzić do porządku. Rzucić nas na kolana, żebyśmy byli może landem niemieckim, a nie dumnym narodem wolnych Polaków – mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski w czwartek podczas uroczystości 76. rocznicy uwolnienia żołnierzy AK z więzienia UB, które odbyły się w Radomiu. Poruszył w niej kwestię relacji Polski z Unią Europejską.

Ta wypowiedź wywołała liczne kontrowersje i była szeroko komentowana. Swojego oburzenia nie kryli zwłaszcza politycy opozycji.

Konflikt w PiS

Od słów Suskiego odcina się jednak sam szef rządu. Premier Morawiecki podkreśla, że nie można porównywać obecnych relacji Warszawy z Brukselą z okupacją sowiecką czy niemiecką.

– Nie należy porównywać tych dwóch porządków. Wojna to było coś absolutnie niewyobrażalnego, to było okrucieństwo po stronie niemieckiej, sowieckiej, jakiego Polacy nigdy wcześniej nie doświadczyli – mówił premier.

– Z szacunku dla ofiar strasznych zbrodni niemieckich nie chcę porównywać do tamtego czasu i naszych dzisiejszych czasów. To jest zupełnie co innego – dodał Morawiecki.

Polska traktowana jak niewolnik

Ze słów nie wycofuje się jednak sam Suski. Polity podkreśla, że nie żałuje tej wypowiedzi. Na posiedzeniu Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych (której jest przewodniczącym) Suski stwierdził, że "Unia zmusza nas do zrezygnowania z wyższości prawa polskiego nad prawem europejskim i grozi nam, jeżeli tego nie zrobimy, surowymi sankcjami".

– To jest traktowanie jak niewolnika. Polska nie da się tak traktować, jesteśmy dumnym narodem i będziemy bronić swojej suwerenności i nie pozwolimy na tego typu okupację – mówił.

– Jeżeli państwo są pomocnikami w likwidacji suwerennego państwa polskiego, to jest mi bardzo przykro z tego powodu – dodał zwracając się do posłów opozycji.

