Sondaż: Duża przewaga Zjednoczonej Prawicy. Pięć partii w Sejmie

Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster zrealizowanego dla portalu Salon24.pl. największym poparciem wśród Polaków cieszy się Zjednoczona Prawica. Koalicja pewnie wygrałaby wybory osiągając zdecydowaną przewagę nad drugą Koalicją Obywatelską. Trzecie miejsce zajęłaby Polska 2050 Szymona Hołowni. W Sejmie znalazłoby się pięć partii.

Duża przewaga Zjednoczonej Prawicy

Zgodnie z sondażem Instytutu Badań Pollster na Zjednoczoną Prawicę chce głosować 38,87 proc. respondentów. Druga Koalicja Obywatelska zdobyła 25,68 proc. wskazań. Trzecia w zestawieniu Polska 2050 uzyskałaby 13,86 proc. badanych.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie: Konfederacja oraz Lewica. Na partię Krzysztofa Bosaka chce oddać swój głos 8,21 proc. ankietowanych, z kolei na formację lewicową zagłosowałoby 7,84 proc. respondentów.

Progu wyborczego nie przekroczyłyby PSL-Koalicja Polska z wynikiem 3,85 wskazań, Kukiz'15 (0,71 proc.), a także Porozumienie Jarosława Gowina, na które zagłosowałoby 0,64 proc. badanych. W badaniu nie uwzględniono osób niezdecydowanych.

Przedterminowe wybory

Badani zostali również zapytani o to, czy wybory powinny odbyć się we wcześniejszym, niż planowany, terminie. Prawie połowa z nich (49 proc.) odpowiedziało na to pytanie twierdząco ("zdecydowanie tak" – 31 proc. badanych, "raczej tak" – 18 proc.). Z kolei przeciwnikami takiego rozwiązania jest 51 proc. badanych ("raczej nie" – 27 proc., "zdecydowanie nie" – 24 proc.). To pytanie uwzględniało tylko osoby zdecydowane.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 11-12 września 2021 roku metodą CAWI na próbie 1027 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

