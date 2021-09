Zwłoki trzech osób na granicy z Białorusią. Reaguje premier Morawiecki

W niedzielę popołudniu straż graniczna poinformowała w mediach społecznościowych o znalezieniu zwłok trzech osób na terenie przygranicznym z Białorusią.

Wcześniej w Gibach w woj. podlaskim odnaleziono trzy osoby, które błąkały się po lesie. Prawdopodobnie przekroczyły one granice od strony Litwy. Z kolei portal polsatnews.pl informuje, że jedna ze znalezionych osób to mężczyzna w wieku ok. 30 lat.

Z medialnych doniesień wynika, że jedna z odnalezionych w Gibie osób nie żyje.

Premier zabiera głos

Premier Mateusz Morawiecki zamieścił w niedzielę wieczorem wpis w mediach społecznościowych, w których poinformował o podjęciu działań w związku z sytuacją na granicy z Białorusią.

Szef rządu potwierdził, że w rejonie przygranicznym odnaleziono zwłoki trzech osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę. Z kolei po stronie białoruskiej znaleziono ciało kobiety. Premier Morawiecki poinformował, że rozmawiał w tej sprawie z komendantem Głównym Straż Graniczna gen. Tomaszem Pragą oraz ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszem Kamińskim.

"Na miejscu pracują służby i prokuratura, która wyjaśnia okoliczności tragicznego wydarzenia. Należy zbadać ewentualny związek powyższych dramatycznych zdarzeń z dotychczasowymi białoruskimi prowokacyjnymi działaniami mającymi miejsce na naszej wschodniej granicy" – napisał premier Morawiecki na Facebooku.

Morawiecki poinformował także, że w poniedziałek rano weźmie udział w odprawie z przedstawicielami służb. Rząd będzie także na bieżąco informował o rozwoju sytuacji i ustaleniach służb.

