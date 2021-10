Gen. Skrzypczak: Na korzyść Łukaszenki działają zorganizowane grupy przestępcze

Ekspert podkreślił, że politycy, którzy domagają się interwencji Frotnexu a polsko-białoruskiej granicy, nie zdają sobie sprawy tego jak działa ta organizacja i czym się zajmuje. Zaznaczył również, że wielu migrantów ściągniętych przez Łukaszenkę za naszą wschodnią granicę będzie stanowić narastający problem dla samej Białorusi.

– Na korzyść Łukaszenki działają zorganizowane grupy przestępcze, które zajmują się przerzutem ludzi – powiedział gość Polskiego Radia 24. – Te organizacje bardzo blisko współpracują z Łukaszenką. Obawiam się, że w ten sposób będzie on chciał rozwiązać problem nadmiaru uchodźców na Białorusi– dodał.

Były wojskowy zwrócił uwagę, że wśród osób próbujących przedostać się do Polski są osoby mogące stanowić dla nas zagrożenie.

– W niekontrolowany sposób docierają na teren Polski różni ludzie, niekoniecznie tylko migranci, ale też ci, którzy są wyszkoleni do działań mogących spowodować poważne problemy w funkcjonowaniu systemów bezpieczeństwa państwa – powiedział gen. Skrzypczak.

Rola organizacji międzynarodowych

Generał stwierdził również, że do zażegnania kryzysu migracyjnego potrzebne jest większe zaangażowanie organizacji międzynarodowych. – Traktowanie polski jako enklawy, gdzie wszyscy mają udzielić pomocy migrantom jest moim zdaniem nieporozumieniem i godzi w nasze bezpieczeństwo – stwierdził.

Gość Polskiego Radia zaapelował także do Unii Europejskiej na nałożenie większej presji ekonomicznej na Białoruś.

– W tej chwili wszystko to, co UE zrobiła, to naprawdę jest niewiele i jak widać wprowadzone restrykcje wcale reżimowi nie szkodzą, więc represje ekonomiczne powinny być większe – skwitował.



