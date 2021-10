Morawiecki: Bohaterowie dzisiejszego dnia to nauczyciele

14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystości poświęconej nauczycielom.

Premier podziękował im za ich codzienną pracę. – Bohaterowie dzisiejszego dnia to nauczyciele. Wiedza jest zaczynem do kształtowania ducha naszej młodzieży. Dziękuję nauczycielom, którzy nagle musieli stać się ekspertami od nauczania zdalnego – powiedział.

Nowoczesna szkoła

Szef rządu podkreślił, że w dobie cyfryzacji i rozwoju nowych technologii, szkoła nie może zapominać o kształtowaniu odpowiednich postaw oraz wychowaniu młodego pokolenia obywateli.

– Dzisiaj źródła informacji i wiedzy są dostępne na wyciągnięcie ręki. To wszystko nie wystarcza do kształtowania postaw, charakterów, do budowania świadomości w społeczeństwie. To szkoła ma uczyć i wychowywać jednocześnie – stwierdził.

– Dzisiaj, kiedy mówimy o rewolucji - o cyfryzacji, automatyzacji - kierunek zmian z rolnictwa do przemysłu jest bardzo aktywny. Warto zadać sobie pytanie - co jest istotne w tej zmianie? To świat ducha, ludzkiego umysłu i uwielbienia wiedzy – dodał premier.

Morawiecki wskazał, że wobec zwiększających się wymagań współczesnego świata, kształcenie przez całe życie będzie koniecznością. Ważne miejsce w tym systemie będą zajmować nauczyciele.

– Edukacja publiczna jest dobrem wspólnym, którego twórcami jesteście Wy - Nauczyciele. Jesteście jednocześnie tymi, na których polegamy w kształceniu i wychowywaniu naszej młodzieży. Za cierpliwość i Wasz trud z całego serca dziękuję – podkreślił premier Morawiecki.

