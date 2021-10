"Warto ustalić wspólną wersję". Dworczyk wbija szpilę Tuskowi

Lider PO Donald Tusk powiedział w sobotę, że Polska otrzyma unijne środki, które wciąż blokuje Komisja Europejska. – Wróciłem wczoraj z Brukseli i mogę wszystkich uspokoić, że nikomu w Europie nie przyjdzie do głowy pomysł, by karać Polaków za upór pisowskiej władzy. Polska te pieniądze dostanie. To mogę zagwarantować – oświadczył Tusk.

Dworczyk reaguje

Na jego słowa zareagował szef KPRM Michał Dworczyk. "Premier Morawiecki broni niezależności Polski w kluczowych kwestiach, jednocześnie zwracając uwagę na realne problemy UE. Lider partii głosującej w PE za rezolucją przeciwko Polsce udający walkę o środki z Funduszu Odbudowy to przykład hipokryzji i taniego politycznego teatru" – ocenił.

W kolejnym wpisie Dworczyk stwierdził, że Tusk powinien ustalić wspólną wersję z Elżbietą Bieńkowską, która jeszcze wczoraj twierdziła, że "Polska nie dostanie pieniędzy z UE". "Głosowanie za rezolucją przeciwko Polsce w PE jest faktem - dla opozycji im gorzej dla Polski, tym lepiej" – dodał szef KPRM.

Bieńkowska: KE nie będzie miała wyjścia

Elżbieta Bieńkowska, była wicepremier w rządzie Tuska i była komisarz UE do spraw rynku wewnętrznego i usług, powiedziała w piątek w TVN24, że jej "koledzy z Brukseli postrzegają sytuację polską jako o wiele groźniejszą niż brexit".

– Komisja Europejska nie będzie miała wyjścia, ponieważ jak powiedziała przewodnicząca KE, Polska przykłada siekierkę do korzeni wspólnotowych – przekonywała Bieńkowska, dodając, że "to jest niebezpieczna sytuacja".

Rezolucja PE ws. Polski

W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potępił próbę podważenia nadrzędności prawa unijnego przez polski Trybunał Konstytucyjny, zażądał wstrzymania lub zawieszenia płatności dla rządów, które rażąco, celowo i systematycznie podważają wartości europejskie oraz wezwał Radę i Komisję Europejską do ochrony obywateli Polski, którzy w zdecydowanej większości pozostają proeuropejscy.

