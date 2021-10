"Wzrośnie przemyt i produkcja spirytusu". Lewica nie chce podwyżki podatku?

Projekt przewiduje podwyżkę akcyzy na alkohol i papierosy.

Szopiński: Zdrowie Polaków ucierpi

W dyskusji pytanie zadał m.in. reprezentujący Lewicę poseł Jan Szopiński. W jego ocenie rząd kłamie, twierdząc, że chce podnieść akcyzę w trosce o zdrowie Polaków.

– Jeżeli rząd zabiera się za podnoszenie podatków i stara się wmówić nam, że to dla naszego dobra, to zastanawiam się, czy w naszym kraju jest ktoś, kto w to wierzy łącznie z autorem tego pomysłu. Czy autor wierzy w to, że podniesienie podatku akcyzowego w jakikolwiek sposób ograniczy spożycie napojów alkoholowych lub palenie papierosów? – pytał polityk.

W jego ocenie autorzy ustawy nie potrafią przyznać wprost, że starają się w ten sposób ratować budżet. – Zdrowie Polaków przecież na tym jedynie ucierpi. Wzrośnie bowiem beznadziejnej jakości papierosów z Rosji, które można kupić w Polsce na każdym bazarze i wzrośnie przemyt oraz produkcja nielegalnego spirytusu, który będzie wyniszczał zdrowie naszych obywateli.

Berkowicz: Jesteście oszustami

W imieniu koła poselskiego Konfederacja głos zabrał poseł Konrad Berkowicz. Polityk zwrócił uwagę, że w Polsce najwyżej opodatkowane są: wódka, papierosy, paliwo, energia i praca. – Na umowie o pracę jak się dobrze policzy, to prawie połowa pieniędzy jest od razu zabierana pracownikowi – wskazał.

– Co łączy te elementy? Czy to, że są szkodliwe i chcecie do nich zniechęcić? No nie. Raczej energii, paliwa czy tym bardziej pracy to nie dotyczy. Co więc łączy te elementy? To, że wy wiecie, że niezależnie od skali opodatkowania ludzie i tak będą z tego korzystać. W efekcie 80 proc. ceny wódki to podatki. Czy to powoduje, że ludzie przestali pić wódkę? Oczywiście nie – powiedział poseł.

– Jesteście złodziejami i oszustami, którzy kłamią, że robią to dla zdrowia Polaków i przez to Polacy po wypiciu wódki mają finansowego kaca – dodał Berkowicz.

