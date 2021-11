"Polska się na to nie zgadza". Suski: To jest jedna z przyczyn agresywnych działań UE

Suski udzielił wywiadu dla "Rzeczpospolitej", w którym jasno stwierdził, że wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec Polski w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz kopalni Turów są bezprawne. W związku z tym Polska nie zamierza ich płacić.

– Te kary są nielegalne, więc nie musimy ich płacić. Wiele innych krajów mimo nałożenia kar też ich nie płaci. Nas nie obowiązują wyroki TSUE, które wykraczają poza traktaty zjednoczeniowe z UE – stwierdził Suski i dodaje: "Cały ten wyrok jest wykroczeniem poza kompetencje TSUE. Ponadto do tej pory w UE obowiązywała zasada, jeśli została ogłoszona zapowiedź zmiany a proces jest w trakcie realizacji to do tej pory nie stosowano środków przymusu. Mamy do czynienia ze stosowaniem innych standardów wobec Polski, a innych wobec pozostałych krajów".

Według polityka za konflikt z Polską odpowiadają brukselskie elity, które chcą przekształcić Unię Europejską w "superpaństwo".

– Polska się na to nie zgadza. I to jest jedna z przyczyn całej kaskada kar i agresywnych działań wobec Polski, ponieważ nie chcemy się podporządkować dyktatowi – ocenił.

Lex TVN

Polityk został także zapytany, czy rząd zamierza wrócić do procedowania tzw. "lex TVN", czyli nowelizacji ustawy medialnej. Przypomnijmy, że projekt (którego Suski był sprawozdawcą) wywołał gorące emocje. Sejm przyjął ją większością głosów 11 sierpnia tego roku. Projekt zakładał doprecyzowanie przepisów dotyczących przyznawania koncesji radiowo-telewizyjnym stacjom należącym do kapitału zagranicznego. Rozwiązanie poparło 228 posłów. Projekt odrzucił jednak Senat, a następnie Sejm ustawę "zamroził".

Według Suskiego, amerykański inwestor kupując TVN złamał prawo.

– Przepis o większościowym udziale kapitału z obszaru UE się nie zmienił. Inwestor amerykański wiedział, że łamie polskie prawo nabywając udziały w TVN-ie. Chodzi tylko o wyegzekwowanie polskiego prawa. Z tego co wiem, to właściciel TVN podjął starania aby znaleźć europejskiego partnera aby spełnić ustawowe wymogi. Nie jest także prawdą plotka, że państwowe spółki są zainteresowane kupnem TVN – powiedział.

