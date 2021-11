Trzaskowski: Bąkiewicz się martwi, że Niemcy nastają na jego tożsamość płciową

W czwartek z okazji święta 11 listopada ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Uczestniczyło w nim ok 150 tys. osób. W tym roku decyzją szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka MN miał charakter państwowy.

Wydarzenie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu państwowego. Potem głos zabrał Rober Bąkiewicz. – Tegoroczne obchody są inne niż poprzednie. Odnosimy się również do wydarzeń, które dzieją się na naszych oczach. Polska jest atakowana ze wschodniej granicy przez Moskwę, która wykorzystuje Białoruś. Jesteśmy również atakowani przez Niemcy, które wykorzystują instytucje unijne do odbierania nam suwerenności – mówił prezes "Marszu Niepodległości" dodając, że obecnie "trwa wojna cywilizacji".

"To do psychiatry się nadaje"

O słowa Bąkiewicza był pytany w Polsat News Rafał Trzaskowski. Przypomnijmy, że prezydent Warszawy robił wszystko co w jego mocy, aby nie dopuścić do przejścia Marszu Niepodległości.

– To PiS prowokuje, dlatego że mógł to organizować rząd w sposób godny. Oddał to narodowcom i wystarczyło posłuchać tego, co wczoraj opowiadał Bąkiewicz i Winnicki, w imieniu rządu jak rozumiem, o tym że jesteśmy atakowani nie tylko ze strony Rosji i Białorusi, ale ze strony Niemiec, że Niemcy nastają na naszą suwerenność – mówił Trzaskowski.

Polityk PO nie krył również swojego sceptycyzmu względem głównego organizatora Marszu. W tym kontekście padły dość zaskakujące słowa.

– Bąkiewicz się martwi, że Niemcy nastają na jego tożsamość płciową, bo coś takiego powiedział. To do psychiatry się nadaje, do badania tego typu stwierdzenia. Winnicki opowiadał o tym, że żołnierze powinni używać broni na naszej granicy. To są słowa, które padają w czasie narodowej, państwowej uroczystości. Rządzących tam nie ma, ale biorą za to pełną odpowiedzialność – stwierdził Rafał Trzaskowski w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.

Jednocześnie polityk nie krył oburzenia, że "narodowe święto zostało przekazane elementom skrajnym i narodowym".

