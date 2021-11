"Punkt sądowy w każdej gminie". Ziobro o założeniach reformy sądownictwa

Ziobro przedstawił w poniedziałek założenia nowej reformy sądownictwa. Prezes Solidarnej Polski mówił o reformie polskiego wymiaru sprawiedliwości na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Cel reformy

Argumentację na rzecz zmian w sądownictwie Zbigniew Ziobro rozwinął wieczorem na antenie TVP Info. Wskazał też kilka szczegółowych rozwiązań przewidzianych w nowej propozycji.

Szef resortu sprawiedliwości wskazał, że zasadniczym celem reformy jest usprawnienie działania sądów oraz uproszczenie struktury. – Likwidujemy szereg stanowisk funkcyjnych. Blisko 2 tysiące sędziów przestanie zajmować się biurokracją i sprawami urzędowymi – zapowiedział Ziobro.

Punkt sądowy w każdej gminie

Polityk przekonywał, że niektóre zmiany mają charakter przełomowy. – Na przykład punkt sądowy w każdej gminie. Nawet tam, gdzie sądów nigdy do tej pory nie było. Każdy będzie mógł udać się do swojej gminy i będzie tam specjalne miejsce, gdzie będzie można uzyskać informację, co się dzieje w sprawie, jakie są terminy, czy sędziowie zostali wylosowani, a nawet brać udział w sprawie online, od siebie blisko domu. To jest przełom – mówił minister.

Dwuszczeblowa struktura sądów

Ziobro zapowiedział również spłaszczenie struktury sądów. – Dziś jest ona bardzo skomplikowana, trzyszczeblowa, będzie dwuszczeblowa tylko, jasna, prosta. Sądy będą bardziej czytelne dla zwykłego człowieka, ponieważ dzisiaj trzeba było się zastanawiać, czy do sądu okręgowego kierować sprawę, czy rejonowego. Dzisiaj wiedzieć, że do sądu okręgowego, to zawsze będzie sąd pierwszej instancji – oznajmił.

Ziobro o ustawie dot. ochronie granicy

Minister sprawiedliwości był też pytany o projekt ustawy o ochronie granicy państwa, która będzie przedmiotem prac Sejmu na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu.

– Poza zmianami, które przewiduje ta ustawa chcemy też wprowadzić szereg zmian w kodeksie karnym, które by wzmocniły ochronę Polski przed działaniami o charakterze właśnie dezintegracyjnym, działaniami wymierzonymi w istotę państwa polskiego, wizerunek państwa polskiego, działaniami związanymi ze szpiegostwem. Dzisiaj te kary są bardzo łagodne, to naprawdę musi się zmienić, bo żyjemy w innych czasach. Realia kontekst, sytuacja wokół Polski bardzo się zmienił i działalność nas szkodę państwa polskiego musi być dużo bardziej kosztowny niż ma to mieć miejsce – powiedział lider Solidarnej Polski.

– Mamy do czynienia z działaniami, które mają charakter prowokacji i my musimy bardzo stanowczo na nie reagować. Kiedy chodzi o psucie reputacji Polski na świecie, wtedy kiedy, na Polskę skierowane są oczy całego świata. Po to właśnie by zaszkodzić nam w konfrontacji tych wydarzeń które dzieją się na granicy polsko-białoruskiej, bo pamiętajmy, że za Łukaszenką stoi ktoś inny, ktoś, kogo stać na działanie podstępne, bezwzględne, charakterystyczne dla działalności służb specjalnych – dodał polityk.

