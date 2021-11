Burzliwa dyskusja w Sejmie. Kowalski: Największym zagrożeniem jest dziś PO

Sejmowa dyskusja dotyczyła organizacji przez Polskę Igrzysk Europejskich. Impreza ma się odbyć w 2023 roku w Krakowie.

Kowalski do posłów PO

– Mam uprzejmą prośbę do Platformy Obywatelskiej, etatowych malkontentów i psujów, jak nie chcecie pomagać, to przynajmniej nie przeszkadzajcie. Igrzyska Europejskie są ważną imprezą dla Polski. Atakujecie pana ministra Jacka Sasina, zawsze jesteście przeciwko. Jesteście przeciwko ochronie granic, jesteście przeciwko Pałacowi Saskiemu. Największym zagrożeniem dla polskiego wizerunku jest dzisiaj Platforma Obywatelska. Chyba, że byłyby to igrzyska dla aktywistów LGBT, to byście się zgodzili – powiedział z mównicy sejmowej poseł Janusz Kowalski.

Wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, został niedawno powołany na pełnomocnika rządu ds. koordynacji działań przygotowawczych do organizacji III Igrzysk Europejskich 2023. Przy MAP powstało też już poświęcone wydarzeniu Biuro Koordynacji.

Igrzyska w Krakowie

Zawody rangi Igrzysk Europejskich odbywają się co cztery lata. Pierwsze miały miejsce w 2015 roku w Baku w Azerbejdżanie. Wzięło w nich udział 50 krajów Starego Kontynentu. Druga edycja imprezy odbyła się w Mińsku na Białorusi przed ponad dwoma laty.

W 2023 roku sportowcy z Europy będą rywalizować o medale w Krakowie i okolicach w 23 dyscyplinach, co stanowi rekordową liczbę (wcześniej: 15 i 20). Na liście znalazły się m.in.: koszykówka 3x3, taniec sportowy, łucznictwo, skoki narciarskie na igelicie, podnoszenie ciężarów, zapasy oraz szermierka.

