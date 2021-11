Prezydent Czech zadeklarował wysłanie wojska do Polski. ''Jako obywatel, Wasz sąsiad i sojusznik''

Zeman wystosował do prezydenta Andrzeja Dudy list, w którym zaproponował wysłanie czeskich żołnierzy na polsko-białoruską granicę. Prezydent Czech podkreślił, że Polska broni granic Unii Europejskiej i państwa członkowskiego NATO.

Zeman: Polska broni granic UE

„Bardzo uważnie śledzę sytuację na granicy polsko-białoruskiej, która wynika ze złych intencji tych, którzy nie wahają się wykorzystywać nieszczęścia innych dla własnych korzyści– jako prezydent Republiki (Czeskiej) i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, a także jako obywatel, Wasz sąsiad i sojusznik” – napisał Zeman.



Prezydent Czech zaznaczył, że wszystkie kraje UE i NATO powinny zareagować w takiej sytuacji.

„Armia Republiki Czeskiej jest gotowa, w przypadku zainteresowania i spełnienia warunków prawnych, do wysłania wojsk do pomocy w obronie granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Żołnierze gotowi są do natychmiastowej dyslokacji” – czytamy w liście opublikowanym na stronach kancelarii prezydenta Czech.





Wcześniej o gotowości wysłania czeskich wojsk do Polski mówił premier Andrej Babisz.

Kryzys na granicy

Polskie służby mundurowe odnotowały w ostatni poniedziałek 174 próby nielegalnego przejścia z Białorusi na terytorium Polski. Względem 66 migrantów funkcjonariusze Straży Granicznej wydali postanowienia o opuszczeniu terenu Rzeczypospolitej.

Rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska stwierdziła podczas konferencji prasowej, że w ostatnich miesiącach widzieliśmy gwałtowny wzrost nielegalnej imigracji.

– W tym roku Straż Graniczna zatrzymała prawie 2,6 tys. osób próbujących przekroczyć nielegalnie granicę. Rok temu było to 98 osób. To nie jest pomyłka – mówiła Michalska.

