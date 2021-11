PE odmówił polskiemu premierowi zabrania głosu podczas debaty nt. Białorusi

O sprawie informuje stacja RMF FM. Jeszcze dzisiaj rano o udziale premiera Mateusza Morawieckiego w debacie w Strasburgu informowała w swoich zapowiedziach Polska Agencja Prasowa. Tymczasem rzecznik prasowy Parlamentu Europejskiego przekazał rozgłośni, że odmówiono polskiemu premierowi wystąpienia ze wzglądu to, że "w tego rodzaju debacie wszystkie kraje są już reprezentowane przez półroczną prezydencję Rady UE". Chodzi o ministra Słowenii, który zabierze głos na początku debaty.

Europosłowie wiedzą już wszystko?

"Ponieważ posłowie mieli już okazję na ostatniej sesji plenarnej w Strasburgu do wymiany poglądów z premierem Morawieckim, uważamy, że są teraz dobrze poinformowani o wszystkich aspektach obecnego kryzysu i mogą prowadzić odpowiednią debatę parlamentarną" – wskazano z kolei w oświadczeniu, które otrzymało radio RMF FM. Chodzi o wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego z 19 października podczas debaty o pogarszającej się sytuacji praworządności w Polsce.

Dziennikarka RMF FM ustaliła, że prośba premiera Morawieckiego nie była nawet rozpatrywana przez Konferencję Przewodniczących Grup Politycznych PE. Decyzja zapadła szybko – w gabinecie przewodniczącego PE, Davida Sassolego. Jeszcze we wtorek strona polska miała zabiegać o to, aby szef rządu móg zabrać głos na forum Parlamentu. Bez skutku.

O godz. 15 w PE rozpocznie się część, w której zaplanowano debaty. Jako druga ma się odbyć debata pt. "Situation in Belarus and at its border with the EU and the security and humanitarian consequences".

