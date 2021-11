Afera z Mejzą. Poseł KO: Ta władza jest niemoralna

Kilka dni temu Wirtualna Polska opublikowała tekst opisujący działalność wiceszefa resortu sportu Łukasza Mejzy. Portal napisał, że firma polityka obiecywała leczyć umierających na raka i stwardnienie rozsiane oraz chorych na Alzheimera, Parkinsona i inne nieuleczalne przypadłości.

Mejza miał osobiście przekonywać rodziców chorych dzieci, że terapia jego firmy je wyleczy. Cena wyjściowa to jednak niebagatelne 80 tys. dolarów.

Rząd do dymisji?

Do sytuacji w programie wp.pl "Tłit" odniósł się poseł klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. – Dla obecnej władzy nie jest ważna prawda. Oni nawet tego nie sprawdzają. Dla nich jest ważne tylko to, żeby utrzymali władze. I ludzie zaczynają to widzieć. Władza dla władzy, ponieważ Łukasz Mejza przychodzi ze swoją "szablą", tak jak kilkoma "szablami" koleżanek i kolegów posłów – powiedział Paweł Kowal.

Polityk zapytany, czy opozycja wykorzysta ten "prezent" z szeregów obozu władzy, odpowiedział, iż "to nie jest gra na prezenty". – Ja mówię od wielu miesięcy: ta władza jest niemoralna. I nie musieliśmy czekać na ten reportaż dziennikarski, żeby się o tym przekonać. To było wiadome już wcześniej. (...) Takiej władzy w Polsce jeszcze nie było – stwierdził parlamentarzysta. I dodał: "Ten rząd powinien się podać do dymisji. Tak by było w normalnym kraju".

Oświadczenie Mejzy

Wiceminister Łukasz Mejza odniósł się do sprawy w poniedziałkowym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Dziennikarskie artykuły mają być przedmiotem postępować sądowych – poinformował polityk. Jednocześnie zapewnił, że "publikacje WP są kłamliwe".

Mejza stwierdził także, że jest "ofiarą politycznego polowania".

