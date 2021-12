Premier: Szanujmy przepisy o obostrzeniach, które już są i obowiązują

Mateusz Morawiecki dodał, że wyłącznie Trybunał Konstytucyjny orzeka, czy przepisy są zgodne z konstytucją, czy nie.

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek w wystąpieniu do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego podkreślił, że możliwość weryfikacji, czy dana osoba jest zaszczepiona, wymaga regulacji ustawowej Zwrócił się o podjęcie działań w tej sprawie.

We wtorek premier był pytany przez dziennikarzy o to stanowiska RPO oraz "czy rząd ureguluje ustawowo i na twardo" możliwość weryfikowania m.in. przez pracodawców tzw. paszportów covidowych, które mogą być dość łatwo sfałszowane nawet na kserokopiarce.

Premier: To nie są dokumenty bez wartości

Szef rządu zaznaczył, że "o tym, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie decyduje wyłącznie Trybunał Konstytucyjny". Jak dodał, rozporządzenia i regulaminy wewnętrzne poszczególnych placówek "to nie są dokumenty bezwartościowe". "Gdyby tak było, to nikt by ich nie tworzył" – zauważył premier.

"Są regulaminy bardzo wielu miejsc, w których się poruszamy, przebywamy i tak samo są rozporządzenia ministerialne, Rady Ministrów, zarządzania, rozporządzenia" – powiedział premier. Jednocześnie podkreślił, że "ustawa ma rangę wyższą". "Życzyłbym sobie tego, aby (weryfikowanie) uregulowane zostało to w formie ustawy" – dodał. "Ale już dzisiaj, w ramach rozporządzenia, te ograniczenia obowiązują, możliwości (weryfikacji - PAP) są" – podkreślił Morawiecki.

Pytany, w jaki sposób np. właściciel restauracji może weryfikować prawdziwość paszportu covidowego, Morawiecki zwrócił uwagę, że restaurator "z tym samym problemem mógłby być skonfrontowany także po przyjęciu ustawy". "Funkcjonujemy w społeczeństwie opartym na zaufaniu i oczywiście w sytuacji nadużycia tego zaufania, fałszowania np. certyfikatów covidowych, takie przestępstwo jest ścigane. I ono jest ścigane w wielu miejscach" – powiedział premier.

Ponadto – jak zaznaczył – sądy nie uchylają już mandatów m.in. za brak maseczki. "Ostatnio sądy, również nakładane mandaty za brak noszenia maseczek, czy nieprzestrzeganie innych obostrzeń, zatwierdzają; w przeciwieństwie do tego, co miało miejsce rok temu" - zauważył szef rządu.

Morawiecki zaapelował, aby szanować przepisy, które są. "Będziemy wdrażać kolejne, ale już te, które dzisiaj są, dopuszczają weryfikację" – oświadczył Morawiecki.

Jak poinformował we wtorek poseł PiS Czesław Hoc, projekt ustawy ws. weryfikacji pracowników przez pracodawców ws. COVID-19 będzie procedowany przez Sejm. Projekt nowelizacji ustawy, który wniosła do Sejmu grupa posłów PiS zakłada możliwość wykonywania przez pracownika lub osobę pozostająca w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą nieodpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2.

Zapisano w nim także możliwość żądania przez pracodawcą od pracownika lub osoby pozostającej w nim w stosunku cywilnoprawnym okazania informacji o ważnym negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował na poniedziałkowej konferencji, że nowe rozporządzenie epidemiczne dotyczące m.in. sposobu weryfikacji certyfikatów covidowych pojawi się we wtorek. W poniedziałek rano zostało wysłane na obieg Rady Ministrów – dodał. Andrusiewicz przekazał też, że "w rozporządzeniu pojawi się dokładne wskazanie, na czym ma polegać udowodnienie, czy jesteśmy osobą zaszczepioną, czy mamy certyfikat covidowy".