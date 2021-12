Palikot też walczy o "wolne media": Zabrać koncesję Polsatowi

W piątek 17 grudnia nowelizacja ustawy medialnej została bez zapowiedzi poddana pod głosowanie w Sejmie. Posłowie odrzucili senackie weto do projektu.

W głosowaniu wzięło udział 452 posłów. Za było 229 posłów – klubu Zjednoczonej Prawicy, koła Kukiz’15 oraz 1 niezależny. Przeciw opowiedziało się 212, a 11 – w tym 10 z Konfederacji – wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa czeka tylko na podpis prezydenta

Palikot chce odebrać koncesję Polsatowi

Były poseł Janusz Palikot przekonuje, że sprawa jest poważna. Jego zdaniem nowelizacja ustawy medialnej jest tak naprawdę wstępem do odebrania TVN-owi koncesji, a to z kolei będzie oznaczać, że ludzie "stracą wolność".

– Walczymy. Dzisiaj próbują odebrać TVN-owi licencję. To nie jest licencja TVNu, to jest moja wolność, to jest twoja licencja. To jest wolność każdego z nas. Wolność kocham i szanuję, wolności oddać nie mogę. To jest motto tej sytuacji. Jeżeli oni stracą koncesję, my stracimy wolność – przekonuje Palikot na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

W internecie pojawiła się też inna wypowiedź Palikota, w której przekonuje, że należy odebrać koncesję telewizji Polsat. "Trzeba Solorzowi zabrać koncesje po upadku PISu" –napisał były polityk na Twitterze. Obie wypowiedzi dzielił odstęp raptem trzech godzin.

Olbrzymie emocje wokół "lex TVN"

Decyzja Sejmu ws. lex TVN wywołała falę protestów w obronie telewizji. Manifestanci przekonują, że rządzący planują dokonać zamachu na "wolne media". Podczas przemarszów nie brakowało kontrowersyjnych wystąpień i incydentów. Najgłośniejszym z nich był występ Donalda Tuska, który zadedykował prezydentowi Dudzie wiersz Czesława Miłosza, w którym pada sugestia, aby adresat przesłania popełnił samobójstwo.

Krzysztof Gawkowski z kolei zapowiedział, że jeżeli prezydent podpisze kontrowersyjną ustawę, to jego partia będzie dążyć do delegalizacji Prawa i Sprawiedliwości.

