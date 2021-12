Giertych: Rozpoczęliśmy największy w historii Polski proces przed współczesną "Norymbergą"

Owe "zbrodnie" miałyby polegać na "masowym używaniu prawa karnego do zatrzymań i aresztów osób, które się sprzeciwiały polityce obecnego rządu". W połowie stycznia mają odbyć się spotkania w biurze prokuratora haskiego trybunału.

Roman Giertych poinformował również, że w najbliższym czasie wniosek zostanie uzupełniony o zeznania "kolejnych ofiar, które się zgłaszają bez przerwy".

– Z pewnością dopiszemy cały passus dotyczący wykorzystywania do przygotowań w pozbawianiu wolności specjalistycznych programów szpiegowskich kupionych przez polski rząd w Izraelu, tzw. Pegasusa, przeciwko przeciwnikom polityczny. Będzie to powiązane ze sprawami zatrzymań osób, które w różnych okolicznościach były prześladowane przez obecny rząd – poinformował prawnik.

Na zakończenie Giertych stwierdził, że bożonarodzeniowe modlitwy mogą być skierowane o pomoc do Opatrzności, "abyśmy sobie z problemem gangreny, która opanowała nasz kraj, poradzili".

Proces przed współczesną "Norymbergą"

"Rozpoczęliśmy największy w historii Polski proces przed współczesną »Norymbergą« jak często jest nazywany MTK. To co się dzieje w Polsce zasługuje na osądzenie międzynarodowe, aby kara za te czyny była przestrogą dla rządzących na całym świecie, że wykorzystywanie narzędzi prawa karnego do zastraszania społeczeństwa i budowania dyktatury kończy się sprawiedliwą i surową karą. Oby zbrodniarze z obecnego rządu znaleźli się szybko na właściwym dla siebie miejscu, czyli na ławie oskarżonych Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze" – napisał Giertych w opisie wideo opublikowanego w serwisie YouTube.

