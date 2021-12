Brak maseczki podczas obrad. Kancelaria Sejmu rozpoczęła ściąganie długu z posła Brauna

Jak informuje "Rzeczpospolita" Grzegorz Braun nie będzie mógł dalej unikać spłaty długu, jaki powstał w wyniku kilku przypadków wykluczenia go z posiedzenia Sejmu.

"Poseł Grzegorz Braun ma co miesiąc potrącaną połowę uposażenia poselskiego i całą dietę parlamentarną" – wyjaśnia Centrum Informacyjne Sejmu. Z 16,8 tys. zł brutto jakie co miesiąc powinien otrzymywać, poseł Braun inkasuje tylko 6,4 tys. Reszta jest potrącana na poczet spłaty długu. Jak dotąd udało się ściągnąć z pensji Brauna 26,9 tys zł. Tymczasem cały dług to dokładnie 155 tys. 923 zł 96 gr.

Polityk unikał płacenia kar, ponieważ dotąd nie odbierał dotyczących go uchwał prezydium. Jednak z powodu zmiany regulaminu Sejmu, która umożliwiła doręczanie posłom dokumentów za pomocą tabletów z wykorzystaniem tzw. systemu doręczania informacji (SDI), możliwa stała się egzekucja ogromnego długu Brauna.

Poselskie ekspertyzy

Braun broni się wskazując na fakt, że wewnętrzne regulaminy Sejmu dotyczące noszenia maseczek są nielegalne. I przedstawia dwie ekspertyzy w tej sprawie: prof. Sabiny Grabowskiej i prof. Marka Chmaja.

„Zarządzenia marszałka Sejmu, ustanawiające obowiązek zasłaniania przy pomocy maseczki ust i nosa przez posłów w budynkach Sejmu, nie mają podstaw prawnych i nie mogą zostać uznane jako źródła obowiązku posłów” – wyjaśnia prof. Grabowska.

„Próbę egzekwowania takich środków należy uznać za bezprawną ingerencję w sposób wykonywania przez posła mandatu” – stwierdził z kolei prof. Chmaj.

Opinie przedstawione przez Brauna nie zostały jak dotąd uwzględnione przez prezydium Sejmu. W połowie grudnia poseł Konfederacji został ponownie wykluczony z obrad izby.

