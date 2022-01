Magdalena Środa przeprasza Korwin-Mikkego. Przy okazji wbija mu szpilę

Kilka miesięcy temu doszło do ostrego sporu między Januszem Korwin-Mikke a prof. Magdaleną Środą. Wykładowca UW była oburzona protestem partii ws. różnicowaniu sytuacji prawnej obywateli ze względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID-19.

W poście opublikowanym w mediach społecznościowych, w którym wyraziła nadzieję, że „że gawiedź niezaszczepiona wymrze rychło”.

„Ta bezmyślna Baba ośmieszyła się, bezpodstawnie nazywając pół Polski „kretynami” – ale też obraziła mnie osobiście twierdząc, że jestem (i kol.Braun też) zaszczepiony (i to „z pewnością”!). Czyli: okłamuję całą Polską co do faktu zaszczepienia – i postępuję inaczej, niż to głoszę” – napisał w odpowiedzi jeden z liderów Konfederacji.

Korwin-Mikke dodał, że pozwie ją do sądu, "by zmusić do odszczekania tych oszczerstw”.

Środa przeprasza i wbija szpilę

Teraz wykładowca UW zamieściła przeprosiny na swoim Facebooku, jednak nie skąpiła złośliwych uwag pod adresem posła.

"Korwin-Mikke domaga się ode mnie przeprosin ponieważ po zorganizowanej przez niego (i Konfederację) manifestacji antyszczepionkowców nazwałam go "dziadem" oraz zasugerowałam, że... sam z pewnością się zaszczepił. I ten "zarzut" Korwina najbardziej rozsierdził. Niniejszym przepraszam go, zaznaczając, że "dziad" to kategoria socjologiczna, do której on przynależy z powodów poznawczych a nie ocennych" – napisała w mediach społecznościowych.

facebook

Jednocześnie stwierdziła, że przepraszanie kogoś z powodu zaszczepienia "jest podobne do przepraszania kogoś za inteligencję, zdrowy rozsądek czy mądrość. Ale widać są politycy, którzy zarówno inteligencję jak i szczepienia uważają za fakty podważające ich wiarygodność wśród wyborców".

Czytaj też:

Spięcie w studiu. Scheuring-Wielgus wyciągnęła zdjęcie dzieci RzymkowskiegoCzytaj też:

Korwin-Mikke kpi z Roberta Mazurka: Zdradza go żona