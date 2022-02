"To było dla rządu nie do pomyślenia". Turów i Ukraina tematami podcastu premiera

Porozumienie zawarte w Pradze przez polskiego premiera i szefa czeskiego rządu Petra Fialę kończy wielomiesięczny spór o kopalnię Turów. Czechy wycofały skargę do TSUE dotyczącą elektrowni Turów. W piątek Polska zapłaciła Czechom uzgodnione w umowie 45 milionów euro. Był to jeden z warunków zawarcia ugody. Podczas piątkowej konferencji prasowej premier przypomniał, że Polska zamierza skorzystać ze wszystkich możliwych środków odwoławczych, by uniknąć płacenia nałożonej przez TSUE kary. Trybunał potwierdził póki co, że „sprawa znika z rejestru”.

Porozumienie ws. Turowa tematem podcastu premiera

W internetowym podcaście Morawiecki ocenił, że część polityków opozycji nie zachowała się w tej sprawie odpowiednio.

– Światowa gospodarka próbuję się podnieść po kryzysie, kiedy trwa gazowy szantaż Rosji, kiedy ceny energii rosną, a wokół zimna. Dla mnie, dla całego rządu PiS, to było nie do pomyślenia. Nigdy, nawet przez chwilę nie rozważałem zamknięcia Turowa, bo to, co ma sprowadzić katastrofę na kopalnię, na tysiące pracowników i ich rodzin, wreszcie na bezpieczeństwo energetyczne Polski. To nie jest żadna sprawiedliwość. Najgorsze jednak chyba jest to, że wszystko działo się przy dopingu niektórych polityków polskiej opozycji – mówił polityk.

Morawiecki: Polska jest wśród przyjaciół Ukrainy

Szef rządu odniósł się również do rosyjskiego zagrożenia wobec Ukrainy. – Widmo agresji wojskowej ze strony Rosji, grozi jednak nie tylko Ukrainie, to również zagrożenie dla Polski i dla pokoju w całej Europie – ocenił.

Morawiecki uzasadniał, skąd tak intensywne, trwające od wielu tygodni wysiłki dyplomatyczne strony polskiej na rzecz sprawy ukraińskiej. – Nie możemy dopuścić do eskalacji tego konfliktu, musimy zadbać o pokój w naszym regionie. Musimy powstrzymać rosyjską agresję – mówił. – Wszystko po to, by zbudować silną koalicje na rzecz obrony Ukrainy – zaznaczył.

Premier nawiązał do swojej pierwszej, oficjalnej wizyty w Kijowie, która na zaproszenie premiera i prezydenta Ukrainy miała miejsce we wtorek.

– Spotkaliśmy się, aby omówić aktualną sytuację i dalsze działania należy podjąć w celu ochrony granic i bezpieczeństwa Ukrainy. To czas, w którym Ukraińcy musza wiedzieć, że nie są sami w obliczu zagrożenia i mogą liczyć na realną pomoc. Ukraina ma na świecie przyjaciół, a Polska jest jednym z nich, dlatego potwierdziłem naszą gotowość do udzielenia konkretnego wsparcia. To konkretne wsparcie ze strony Polski, to m.in. kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji, w tym pociski artyleryjskie, zestawy pocisków przeciwlotniczych, moździerze oraz drony rozpoznawcze i innego rodzaju zaopatrzenie o charakterze obronnym – powiedział premier Morawiecki.

