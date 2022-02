Prof. Górski: Niemcy są "hamulcowymi" NATO

Gość Radia Gdańsk przyznał, że jego zdaniem nie dojdzie do starcie militarnego między Rosją a Ukrainą. Jego zdaniem celem Moskwy jest długofalowa eskalacja napięcia celu wyczerpania sił swoich przeciwników oraz osłabienia spójności państw NATO. Prof. Górski ocenił, że Zachód nie jest gotowy przez kolejne pół roku utrzymać obecny poziom mobilizacji.

– Jedynym elementem, który mógłby zmienić całkowicie warunki gry, które dyktuje Rosja, jest burzliwa dyskusja przywódców europejskich, USA oraz krajów OPEC, i ustalenie wspólnej taktyki, prowadzącej do radykalnego obniżenia kosztów gazu i ropy na rynkach światowych – podkreślił prawnik. – Jeżeli liderzy zachodni nie byliby dziś zakładnikami różnych "zielonych polityk", to można by to było bardzo łatwo osiągnąć, natomiast problem polega na tym, że skoro się prowadzi absurdalną ideologiczną kampanię, związaną z walką z ociepleniem klimatu, to dzieje się to, co właśnie dziś oglądamy – dodał profesor.

Niemcy "hamulcowym" NATO

Rektor Kolegium Jagiellońskiego nie ma wątpliwości, że to "Niemcy są najsłabszym ogniwem" bloku państw Zachodu. W jego ocenie prowadzą one własną politykę i chcą się "paść" na "kolaboracji z Rosją". – Mają jakąś iluzję, że przemysł niemiecki wyciągnie z tego nie wiadomo jakie korzyści. Tej kalkulacji podporządkowują całą swoją dzisiejszą politykę. Paraliżują wszystkie podjęte do tej pory działania, są "hamulcowym" NATO – stwierdził prof. Górski.

Z drugiej strony wykładowca pochwalił polską dyplomację. Według niego dokonała ona bardzo "pozytywnego, olbrzymiego wysiłku".

– Wzmacnianie porozumienia z Wielką Brytanią, Turcją, Rumunią, tworzy zupełnie nową perspektywę strategiczną w Europie – skwitował prof. Grzegorz Górski.

