Tusk: Jeśli atakujesz praworządność, jesteś jak Putin

"Jeśli podważasz jedność Europy i promujesz nacjonalizm, jesteś sojusznikiem Putina. Jeśli atakujesz praworządność, wolność mediów i prawa człowieka w swoim kraju, jesteś Putinem" – taki wpis opublikował na Twitterze lider Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk.

Wcześniej dziennikarka "Newsweeka" Renata Grochal wywołała burzę pisząc, że "PiS instaluje w Polsce Putinizm".

Dziennikarka "Newsweeka" szokuje

Grochal opublikowała serię wpisów na Twitterze, w których przekonuje, że rządzący wykorzystują wojnę na Ukrainie, aby tylko zniszczyć demokrację i wprowadzić w Polsce putinizm.

"PiS, korzystając z wojny na Ukrainie, instaluje putinizm w Polsce. Opozycja i cześć mediów znowu dała się zaszantażować potrzebą "jedności", "popiera i nie przeszkadza". Nie będzie jedności bez praworządności. Sporo się jeszcze musicie nauczyć od Kaczyńskiego, żeby z nim wygrać" – przekonywała.

Ta wypowiedź spotkała się z falą krytyki. "PO i Newsweek w dalszym ciągu w 10. dniu wojny namawiają do de facto do unijnych sankcji przeciwko PL pomimo skompromitowania eurokratów współpracą z Putinem. To nóż w plecy wsadzany przez owładniętych ideologicznym amokiem propagandystów modelu UE, który się skończył 6 dni temu!" – napisał poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski.

Grochal: Emocje na bok

Dziennikarka "Newsweeka" nie ustawała jednak i mimo dosłownie setek krytycznych komentarzy dalej przekonywała, że rządzący próbują wprowadzić w Polsce putinizm.

"Emocje na bok. Fakty są takie: PiS, niszcząc wolne sądy, wolne media, kopiując nagonke na LGBT z Rosji Putina, rozbijając UE razem z Orbanem i Le Pen, dążył do zainstalowania w Polsce putinizmu. Trzeba o tym mówić głośno, kibicując Ukrainie, żeby wygrała z dyktatorem z Kremla" – napisała w kolejnej wiadomości w mediach społecznościowych.

