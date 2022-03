Marszałek Sejmu: Walcząca Ukraina musi wiedzieć, że nie jest sama

Polityk Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy wygłosiła przemowę podczas sobotniej manifestacji solidarnościowej z zaatakowanymi przez Rosjan Ukraińcami. W wydarzeniu, które zakończyło się wystąpieniami na Placu Trzech Krzyży w stolicy, wzięli też udział inni członkowie obozu władzy, m.in. premier Mateusz Morawiecki z rodziną oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W trakcie demonstracji głos zabrał także ambasador Ukrainy w Warszawie Andrij Deszczycia. Ukraiński dyplomata podziękował Polsce i Polakom za okazane wsparcie. – To nie są tylko słowa. Jest bardzo mocne wsparcie całego polskiego rządu. To, co bardzo cenimy, to wsparcie społeczeństwa – zauważył.

Witek zwróciła się do Putina

– Przyszłam tutaj dzisiaj nie jako marszałek polskiego Sejmu, ale jako kobieta, Polka, matka i babcia. My, Polacy, najlepiej wiemy, jakie znaczenie mają manifestacje jak dzisiejsza – żeby wiedzieć, że nie jest się samemu, żeby wiedzieć, że nie jest się samotnym. Walcząca Ukraina musi wiedzieć, że nie jest sama, że jesteśmy z nią. Dzisiaj Polska jest sercem Europy. Pokazujemy, na czym polega prawdziwa solidarność. Jesteśmy przy Ukraińcach i wierzymy, ze Ukraina zwycięży – powiedziała Elżbieta Witek.

W pewnym momencie marszałek Sejmu zwróciła się również do prezydenta Federacji Rosyjskiej. – Wiem, że moje słowa nie dotrą do Putina, ale gdybym mogła mu coś powiedzieć, to powiedziałabym: "Panie Putin, jest pan tylko zbrodniarzem, jest pan wielkim tchórzem, ponieważ nie walczy pan z armią, której nie może pan pokonać, walczy pan z dziećmi, z kobietami w ciąży. Pańscy żołdacy gwałcą Ukrainki. Pan tej wojny nie wygra, pan już ją przegrał" – oznajmiła polityk formacji rządzącej.

