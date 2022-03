Czarnek: Do szkół wrócą elementy przysposobienia obronnego

– Od 1 września zdecydowanie zmienimy edukację dla bezpieczeństwa. Wprowadzamy elementy znane nam z przysposobienia obronnego z ubiegłych lat – mówił minister edukacji i nauki na antenie Telewizji Republika.

– Chodzi o strzelanie na strzelnicach i zapoznawanie się z bronią. Po to, żeby rzeczywiście spowodować, by Polacy umieli się obronić w sytuacji, kiedy będzie takie realne zagrożenie – wskazał Przemysław Czarnek. Minister ocenił, że dziś jest "przyzwolenie na powrót przysposobienia obronnego właśnie ze strzeleniem, z elementami wiedzy obronnej, ale także pierwszej pomocy".

Zmiana nastawienia

– Myślę, że gdybyśmy to zakomunikowali jeszcze kilka lat temu, to bylibyśmy poddani jakiejś mocnej krytyce ze strony opozycji. Dziś myślę, że wszyscy się zgadzają z tym, że przysposobienie obronne, najważniejsze elementy przysposobienia obronnego, które znamy z przeszłości, muszą wrócić. I wrócą od 1 września w ramach edukacji dla bezpieczeństwa – powiedział minister Czarnek.

Przybywa ukraińskich dzieci w polskich szkołach

W placówkach edukacyjnych w Polsce przebywa obecnie już 65 tys. uczniów ukraińskich. Według szacunków resortu edukacji i nauki, w całym kraju może ich być nawet 700 tys., w związku z tym, stopniowo będą zapełniać szkoły.

– Wiemy, że decyzja o posłaniu dziecka do szkoły nie jest pierwszą, jaką się podejmuje po przekroczeniu granicy. Najpierw te dzieci muszą odpocząć, przynajmniej częściowo zapomnieć, co je spotkało w ostatnich dniach i tygodniach. Na razie większość z tych 65 tys. dzieci trafia do klas polskich. Przy czym apelujemy, by tworzyć oddziały przygotowawcze. (...) Dzieci ukraińskie, które są we własnym środowisku, we własnym gronie, czują się lepiej, pewniej niż te, które są w klasach polskich, zwłaszcza jeśli nie znają języka polskiego – skomentował prof. Czarnek w czwartek w programie "Kwadrans Polityczny" Telewizji Polskiej. – Znajomość języka polskiego powinna być kryterium, które będzie stosowane przez dyrektorów szkół – dodał.

W dobie wyzwań dla polskiej oświaty, po napływie fal uciekinierów przed wojną na Ukrainie, powołano Radę ds. Edukacji Uchodźców. W jej skład wchodzą m.in.: minister i wiceministrowie edukacji, członkowie komisji edukacji i młodzieży, samorządowcy oraz dyrektorzy szkół z różnych części Polski.

