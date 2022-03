"Najsilniejsza z propozycji". Wąsik wskazał, co najbardziej zaboli ekonomicznie Rosję

Maciej Wąsik podkreślił w TVP Info, że sojusz NATO, w ramach planowanego na ten tydzień nadzwyczajnego szczytu, będzie wzmacniał wschodnią flankę. – Jestem przekonany, że na tym szczycie zapadną decyzje, które sprawią, że duże siły amerykańskie, następne siły amerykańskie, pojawią się w Polsce – zaznaczył.

– Tak, żeby wysłać jednoznaczny sygnał do Putina, że NATO jest jak pięść, NATO jest jednością i NATO nie pozwoli, żeby którykolwiek z członków NATO był zaatakowany – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Przypomnijmy, że w tym tygodniu w Brukseli oprócz szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, odbędzie się także szczyt UE. W czwartek z kolei do Warszawy przyjedzie prezydent USA Joe Biden. Na piątek zaplanowano rozmowy Bidena z prezydentem Andrzejem Dudą.

Wszystko jest wciąż możliwe

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zapytany, czy szczyt NATO doprowadzi do tego, że kraje Europy Zachodniej zgodzą się na całkowity zakaz handlu z Rosją węglem, ropą i gazem, wiceszef MSWiA odparł, że trzeba nad tym pracować: – Nikt się spodziewał, że system SWIFT zostanie objęty embargiem dla Rosji. Po wizycie premiera Morawieckiego w Berlinie okazało się, że jednak przynajmniej częściowo może i to jest krok w dobrym kierunku.

Wąsik dodał: – Na stole nadal pozostaje propozycja Polski objęcia embargiem handlu z Rosją. To bardzo dobry pomysł. Chyba najsilniejsza z propozycji sankcyjnych. Jestem przekonany, że wcześniej czy później Europa dojrzeje do tego pomysłu. Wolałbym, żeby to było za pięć dni, niż za pięć lat.

Podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego Polska ma zaprezentować przedstawiony po raz pierwszy w Kijowie przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego pomysł powołania misji pokojowej NATO na Ukrainie. Do propozycji Polski ma się odnieść też Biały Dom.

